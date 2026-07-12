Na putu od Aleksinca prema Sokobanji nalazi se veštačka akumulacija Bovansko jezero. Dugačko je oko osam kilometara sa najvećom dubinom, ispred brane, oko sedamdeset metara. Udaljeno je oko sedam kilometara od Sokobanje.

Izgleda da naselje Bovan, pa samim tim i Bovansko jezero vode poreklo imena još iz ranog srednjeg veka. Naime, naselje Bovan prvobitno je nosilo ime Bolvan. Ovo je straoslovenska reč koja imenuje kip. Na osnovu ovoga, istoričari izvode zaključak da je na tom mestu postojalo naselje u vreme stare slovenske vere, u kojem je bio veliki hram sa kipom kakvog božanstva.

Današnje naselje Bovan u stvari se nalazi u blizini nekadašnje pomenute tvrđave Bovan. I po njoj je i dobilo ime. A pored naselja Bovan nalaze se i ostaci takozvanog Jerininog grada, za koji se pretpostavlja da je nastao na mestu rimskog kastruma Praesidium Pompei.

Tokom cele godine pogodno je za ribolov. Bogato je raznim vrstama ribe: som, smuđ, tostolobik, šaran, mrena, a može se upecati i po koja štuka. Zbog vodosnabdevanja Aleksinca, zabranjena je vožnja čamaca sa benziskim motorima.

Da jezero nije pravi melem za dušu, idealno mesto za odmor ne bi ni bilo naseljeno brojnim vikendicama, ne bi ni bilo toliko mogućnosti za smeštaj turista. Ako želite da provedete koju noć kraj ove vode, udobno prenoćište možete pronaći u selu Trubarevac koje se nalazi pokraj samog jezera.

Ima više uređenih plaža za kupače, a voda je vrlo prijatna za kupanje. Pogodno je za veslanje, za jedrenje vožnje pedalina, a odgovarajuću opremu za uživanje na vodi je moguće iznajmiti. U aprilu i septembru održava se jedriličarska regata „Bovan“.

Kako bi se sprečilo veliko zagađenje vode i održala njegova trenutna bistrina (pogotovo zbog potreba snabdevanja grada Aleksinca), na jezeru nije dozvoljeno korišćenje motornih čamaca. Ali zato je tu prirodnije i zdravije rešenje, za sve koji su iole naklonjeni sportskom duhu, tu je mogućnost iznajmljivanja „bicikla za vodu“, odnosno pedaline.

Bovansko jezero na mapi: