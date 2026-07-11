Ne postoji razlog zbog kojeg leto ne bi proveli u banji. U svakom delu Srbije ima po nekoliko lekovitih banja, izdvajamo za vas i preporučujemo:

Banje u Vojvodini

Najznačajnije i najrazvijenije banje u Vojvodini su Kanjiža, Junaković, Palić i Vrdnik.

1. BANJA KANJIŽA

Nalazi se na severoistoku Srbije. Udaljena je 120 kilometara od Novog Sada i 200 kilometara od Beograda.

Kanjiža je bogata termalnim izvorima. Temperatura mineralne vode se kreće između 50°C i 72°C. Voda se koristi kao lekovito sredstvo u terapijama, ali i u rekreativne svrhe. U Kanjiži se leče reuma, koštane povrede, oštećenja perifernog ili centralnog nervnog sistema itd.

U okviru kompleksa hotela i rehabilitacionog centra Aquamarin se nalaze dva bazena zatvorenog tipa, sauna, sportska hala (broji 600 sedišta), teretana, prostorija sa dva stola za stoni tenis, dva terena za tenis na otvorenom.

Ovde možete sebi priuštiti masažu vulkanskim kamenjem ili tretman tela čoko-mintom. Ukupan broj ležaja je 150 i možete birati između apartmana, dvokrevetnih ili trokrevetnih soba.

2. BANJU JUNAKOVIĆ TURISTI ZOVU SRPSKI KARLOVI VARI

Banja Junaković je najpopularnija banja u Vojvodini i nalazi se u Apatinu.

U njoj se tretiraju bolesti reume i ginekološki problemi. Međutim, ne morate biti bolesni da biste rekreativno proveli vreme u hotelskom kompleksu koji sadrži bazene na otvorenom, teren za odbojku na pesku i teniski teren.

U samoj zgradi se nalaze kuglana i dva stola za stoni tenis. Šuma Junaković je prilagođena biciklistima, a ukoliko ne ponesete svoj, možete iznajmiti bicikl u hotelu. Priuštite sebi marokanski wellness, biološki tretman lica ili indijsku masažu.

3. PALIĆKA BANJA PRAVIM PUTEM OD BEOGRADA

Banja Palić je smeštena na Palićkom jezeru. Tradicija lečenja i odmaranja u njoj traje već 160 godina.

Ovde dolaze ljudi koji imaju problem sa išijasom, reumom, ginekološkim problemima, kožnim oboljenjima, nervnim rastrojstvom.

Lečenje u Palićkoj banji se obavlja pijenjem lekovite vode, kupanjem u zagrejanoj vodi i tretmanima blatom. Temperatura vode se kreće oko 25°C. Pored hotela, smeštaj na Paliću pružaju vile i kuće.

Do ove banje se stiže za dva sata lagane vožnje autoputem, iz Beograda, manje od sata iz Novog Sada. Smeštena je 6 km od Subotice.

Banja Palić je naročito omiljena među porodicama sa decom zbog uređenog zoo-vrta, ali i zaljubljeni parovi hrle ovde zbog promotivnih cena i povoljnih ponuda za smeštaj.

4. VRDNIK JE NAJMLAĐA BANJA U SRBIJI

Banju Vrdnik štiti Fruška Gora od jakih vetrova.

Zbog velikog procenta ozona u vazduhu, radi se o vazdušnoj banji u kojoj se leče sportske povrede, svi oblici reume, povrede mekih tkiva, deformiteti kičmenog stuba, migrena, ginekološki problemi itd.

Na prvom mestu treba pomenuti specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Termal čije ljubazno osoblje i profesionalni tim uspešno otklanja simptome bolesti ili umora zbog kojeg se dolazi.

Termal poseduje 260 ležaja (lux sobe su opremljene vrhunski), pet bazena, saunu i fitnes salu.

Masaže (podvodne i relaksacione) se sprovode kako za čitavo telo, tako i za svaki deo tela posebno. Najveća potvrda lekovitog svojstva vode su ljudi koji već 40 godina imaju poverenje u banju Vrdnik.

Banje u centralnoj Srbiji

Banje koje se nalaze u centralnoj Srbiji su Bukovička, Vrujci, Gornja Trepča, Ovčar, Jošanička, Mataruška, Vrnjačka, Ribarska, Selters, Bogutovačka i Palanački Kiseljak.

5. VRNJAČKA BANJA JE KRALJICA BANJSKOG TURIZMA U SRBIJI

Vrnjačka banja se nalazi u dolini reke Zapadna Morava i oko 200 kilometara je udaljena od Beograda.

Nju odlikuju šume lipe, ali su prisutni bor i jela. O lekovitom dejstvu njene vode govorili su još Rimljani. Na području banje se nalazi sedam izvora tople i hladne mineralne vode. Ovde je temperatura tople vode ista kao i kod ljudskog tela 36,50°C.

Mineralne vode Vrnjačke banje leče šećernu bolest, bolesti vezane za abdomen (žuč, pankreas, želudac, creva, bešika, bubrezi), reumu. Voda se pije, inhalira ili se u njoj kupa.

Pored specijalizovanog centra za lečenje Merkur, ovde smeštaj možete priuštiti kakav god hoćete – hoteli, hosteli, vile, kuće.

U okviru hotelskog smeštaja imate na raspolaganju bazene, kongresne sale, prostorije za rekreaciju, sport i masažu.

Zvanična informacija vezana za broj ležaja u Vrnjačkoj banji je 15.000.

Leto u Vrnjačkoj banji je jedinstveni doživljaj zbog velikog broja manifestacija (pozorišnih, muzičkih, sportskih, filmskih), a iznad svega je popularan Vrnjački karneval.

Opširnije o Vrnjačkoj banji.

6. BANJA VRUJCI JE 1935. GODINE POSTALA NARODNO LEČILIŠTE

Banja Vrujci se nalazi u sastavu Kolubarskog okruga, udaljena je 92 kilometara od Beograda i 30 kilometara od Valjeva.

Temperatura vode je preko čitave godine ista i kreće se oko 28°C. Upravo zbog toga je i dobila naziv Vrujci koji se odnosi na vodu koja se ne zamrzava već je topla i tokom zime. Najčistiji bazeni u Srbiji se nalaze ovde jer se svakodnevno prazne i pune mineralnom vodom koja obilato izvire.

Ovde se leče svi oblici reume, očna oboljenja, kožne bolesti, malokrvnost, psihički problemi, povišeni krvni pritisak itd. Lekovito blato je ljubičaste boje i deo je mnogih terapija koje se ovde sprovode.

Hotel Vrujci poseduje 220 ležaja, otvorene bazene sa vodenim toboganima, zatvoreni bazen, četiri teniska terena, terene za različite sportove, teretanu, spa centar, kafić i salu za bilijar.

7. BANJA KNJEGINJE MILICE – RIBARSKA BANJA

Ribarska banja je smeštena na severnim padinama planine Veliki Jastrebac, i od Kruševca je udaljena 34 kilometara.

Nju odlukuju hrastove i bukove šume. Najstarije kupatilo ovde se vezuje za priču o knjeginji Milici koja je dolazila da se kupa kako bi se podmladila i ostala lepa.

Ribarska banja ima šest izvora mineralne vode. Najtoplija voda dostiže temperaturu 41,5°C. Lečenja se sprovode u Zavodu za rehabilitaciju obolelih od ortopedskih i degenerativnih oboljenja, kao i koštanozglobnih – Ribarska banja.

Zavod raspolaže sa 470 ležajeva od kojih su 270 namenjena turistima. Nedavno je otvoren moderan spa centar u okviru kojeg se nalaze hidromasažni bazeni, slane sobe, parna kupatila, fitnes centar kao i prostorije u kojima se sprovode vrhunske masaže i tretmani.

Jedna od aktivnosti koje se sprovode u okolini Ribarske banje jeste lov na krupnu i sitnu divljač. Ipak se čini da je omiljena letnja aktivnost kupanje u otvorenim bazenima.

Banje istočne Srbije

Na spisku banja istočne Srbije se nalaze Gamzigradska, Brestovačka, Zvonačka i Sokobanja.

8. SOKOBANJA SA AKVA PARKOM I PREGRŠT IZLETIŠTA

Najposećenija od svih navedenih je Sokobanja. Sokobanja se nalazi ispod planine Ozren i udaljena je 30 kilometara od Aleksinca

Poznato srpsko izletište i vikend naselje je Bovansko jezero koje se nalazi u neposrednoj blizini banje. U banji postoji ukupno šest izvora lekovite i tople mineralne vode koja dostiže temperaturu i do 52°C.

Ovde se leče astma, anemija, psihički problemi, ortopedski problemi.

Najpoznatiji stacionar je Ozren.

Sokobanja ima oko 10.000 ležaja u ponudi kada se saberu svi hoteli, stacionari, vile i kuće.

Akva park Podina je veoma atraktivan i pogodan za porodične ljude. Popularna je i plaža Župan koja se nalazi na obali reke Moravica.

Izletišta oko Sokobanje su Lepterija, Soko Grad, Sesalačka pećina, Vrmdžansko jezero, Vrelo Moravice.

Banje južne Srbije

Banje na jugu Srbije su – Niška, Kuršumlijska, Lukovska, Prolom, Sijarinska, Novopazarska, Vranjska, Bujanovačka.

9. NAJPOSEĆENIJA BANJA NA JUGU SRBIJE JE PROLOM BANJA

Smeštena na obroncima planine Radan, udaljena od Kuršumlije 23 kilometara.

Radan se naziva i moderan hotel koji služi kako za lečenje, tako i za rekreaciju. Hotel broji 1.500 mesta za pacijente i 440 ležaja. Prolom je status banje dobio tek 1977. godine, te se ubraja u mlađe banje.

Uprkos tome, o mineralnoj vodi koja ovde izvire zna se vekovima unazad. Čini se da je banja postala poznata među turistima na prvom mestu zbog flaširane prolom vode. Prolom voda je odlična za bubrege i pospešuje dobro varenje.

Upravo su problemi sa bubrezima i želucem oni koji se leče u Prolom banji. Jedna staza iz Prolom banje vodi do Đavolje varoši koja predstavlja jedinstveni prirodni fenomen.

Cena smeštaja u hotelu Radan varira u zavisnosti da li ste odabrali paket sa terapijom blatom, elektro ili hidroterapijom.

10. LUKOVSKA BANJA ZA BOLJE VARENJE

Lukovska banja je udaljena 58 kilometara od Prolom banje.

Zanimljivo kod nje jesu dva izvora od kojih voda sa donjeg izvora leči organe za varenje, a voda sa gornjeg izvora leči reumu i probleme sa krvnim pritiskom.

Pored privatnog smeštaja, možete odsesti u hotelima Kopaonik i Jelak. U Wellness centru se sprovodi terapija tropske kiše kao i mnoge druge s ciljem da relaksiraju i zaleče.

11. SIJARINSKA BANJA – JEDNA OD NAJTOPLIJIH U SRBIJI

U neposrednoj blizini grada Leskovac se nalazi Sijarinska banja okružena borovim i hrastovim šumama. Sijarinska banja broji osamnaest izvora lekovite tople vode čija temperatura se kreće od 32°C do 78°C.

Nijedna druga banja u Srbiji nema više izvora i prirodnih gejzira do Sijarinske. Najveća atrakcija za turiste ovde jesu upravo gejziri. (Topliju vodu imaju samo izvori Vranjske banje, do 110 stepeni Celzijusovih.)

Hemijski sastav vode se razlikuje od izvora do izvora, što znači da se čitav spektar bolesti ovde uspešno leči. Moderne terapije se sprovode u stacionaru Gejzir.

12. NIŠKA BANJA, TOPLA VODA, ZA IGRAČE PRAVA ZGODA

Niška banja je dugi niz godina bila jedna od najposećenijih banja. Grad Niš je 9 kilometara udaljen od banje.

Ona i dalje neguje bavljenje zdravstvenim turizmom, što se najbolje primećuje na osnovu rada tri stacionara – Radon, Zelengora i Terme. U Niškoj banji se na prvom mestu leče pacijenti koji imaju probleme sa kardiovaskularnim sistemom.

Topla banjska voda je takođe dobra u borbi protiv plućnih i zaraznih bolesti. Koliko je nekada Niška banja bila bitna i značajna, govori činjenica da je sam kralj Aleksandar Karađorđević ovde sagradio kuću u kojoj je proveo većinu vremena.

Privatni smeštaj u Niškoj banji je lako naći i finasijski je dostupan svakome.

Banje zapadne Srbije

Banja Koviljača, Pribojska banja i banja Badanja su banje koje se nalaze na zapadu Srbije.

13. BANJA KOVILJAČA ILI PODRINJSKA LEPOTICA

Pripada opštini Loznica i nalazi se u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom.

U Koviljači se terapije sprovode uz pomoć mineralnog blata i izvorske termo-mineralne vode.

Dobitnik nagrade 2016. godine za kvalitet ugostiteljskih usluga na sajmu turizma u Novom Sadu je dobio luksuzni hotel Royal spa koji se nalazi u banji Koviljači.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača raspolaže sa 416 ležaja, a zanimljive su i druge stambene jedinice (vile i manje zgrade) koje pripadaju kompleksu stacionara.

Prepustite se kraljevskim tretmanima u kraljevskoj banji Koviljača. U banji se inače leče diskus hernija, sterilitet, mišićna oboljenja, osteoporoza, reuma itd.

Bilo da je zima ili leto, bilo da ste željni odmora ili vam je potrebno lečenje, banje zemlje Srbije su tu sa svojim čistim vazduhom, lekovitim vodama i moderno opremljenim hotelima.

Trudite se da priuštite sebi životnu ugodnost kakva je godišnji odmor u banji.