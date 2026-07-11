San o letovanju na moru? Zaboravite putarine, gužve i cene apartmana od 150€ po noći – Srbija krije jezera koja nude kristalno čistu vodu, peščane plaže, aktivnosti za decu i odrasle, a sve to za duplo manje para! U 2026. godini, sa temperaturama vode do 24–26 °C i smeštajem od 30–80€ po noći, ova jezera postaju hit za porodično letovanje, romantični beg ili avanturu u prirodi. Od Palića na severu do Vlasine na jugu – evo top 7 destinacija koje će vas oduševiti.

Palićko jezero – najveće prirodno jezero Srbije i biser Vojvodine

Palićko jezero, samo 8 km od Subotice, najveće je prirodno jezero u zemlji sa prelepim parkom, uređenim plažama i bogatom ponudom. Iako kupanje nije dozvoljeno u samom jezeru zbog zaštite, tu su bazeni, aqua-park i sportovi na vodi. Idealno za porodice – šetnje stazama, biciklističke ture, festivali i odličan smeštaj (apartmani 40–70€/noć). Blizina Subotice dodaje gastronomiju i kulturu.

Srebrno jezero – najposećenije i najpristupačnije za letovanje

Srebrno jezero kod Velikog Gradišta (samo 1,5–2 h od Beograda) je pravi kralj domaćeg letovanja. Dužina 14 km, uređene peščane i betonske plaže, temperatura vode do 25 °C, restorani na obali i noćni život. Aktivnosti: vožnja čamcem, pecanje, aqua-park Silver Lake Resort, sportovi na vodi. Smeštaj od 25–60€/noć (apartmani, vile, hoteli sa bazenima). Savršeno za vikend ili punih 7–10 dana.

Belocrkvanska jezera – sedam magičnih jezera za pravi odmor

Kompleks od sedam jezera u Beloj Crkvi (Banat) – Vračev Gaj, Šušara, Velo Blato... Svako jezero ima svoju čar: peščane plaže, surfovanje, ronjenje, kampovi. Temperatura vode do 26 °C, idealno za decu i mlade. Smeštaj u privatnim kućama i apartmanima 30–50€/noć. Bonus: blizina Deliblatske peščare za izlete.

Zlatarsko jezero – smaragdna lepotica Zapadne Srbije

Zlatarsko jezero (kod Nove Varoši, 3–3,5 h od Beograda) okruženo planinama Zlatar i Murtenica – nestvarni pejzaži, čamci, ribolov, planinarenje. Plaže u zalivima, temperatura vode oko 22–24 °C. Vikendice i apartmani 40–80€/noć, često sa pogledom na jezero. Kombinujte sa Uvcem i Sirogojnom.

Jezero Perućac – bajkovito jezero u srcu Drine

Perućac (Bajina Bašta) – kristalna voda, šume, hidroelektrana Bajina Bašta. Vožnja brodom do vidikovca, pecanje, planinarenje do Drvengrada. Idealno za prirodu i mir. Smeštaj u vikendicama i apartmanima 35–70€/noć. Blizina Tare čini ga savršenim za multi-dnevni odmor.

Vlasinsko jezero – plutajuća ostrva i planinska romantika

Vlasinsko jezero (Surdulica) – najviše planinsko jezero u Srbiji (1213 m), sa plutajućim ostrvima i mističnom lepotom. Kupanje, kampovanje, čamci. Temperatura vode niža (18–22 °C), ali čista i osvežavajuća. Smeštaj 30–60€/noć, idealno za one koji vole hladniju klimu i prirodu.

Borsko jezero – istočni hit sa plažama i stazama

Borsko jezero – uređene plaže, biciklističke staze, vožnja čamcem. Temperatura vode do 24 °C, restorani i hoteli na obali. Smeštaj 40–75€/noć. Blizina Bora dodaje rudarske atrakcije.

Savet Lepota Srbije za letovanje 2026. Cene smeštaja variraju – van sezone (jun, septembar) do 50% niže. Rezervišite preko Bookinga, Airbnb ili direktno kod domaćina. Spakujte kreme za sunce, udobne patike i dobar raspoloženje – Srbija nudi more bez mora!

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