Na samo dvadesetak kilometara južno od Novog Sada, između padina Fruške gore i Dunava nalaze se Čortanovci, malo selo gde se nalazi čuvena plaža na kojoj su snimani kadrovi našeg kultnog filma "Varljivo leto 68“.

Plaža je smeštena u okviru nacionalnog parka "Fruška gora“, a svi je pamte po scenama na kojima su briljirali naši umetnici: Danilo Bata Stojković, Mira Banjac, Mija Aleksić, Slavko Štimac i Neda Arnerić. Iako čuvenog drveta na kojem je Slavko Štimac upoznavao lepote Češke iz kultnog filma više nema, ostalo je prepoznatljivo mesto i plaža koja nosi ime baš po ovom filmu.

Ove godine opština Inđija pokrenula je projekat uređenje plaža na Dunavu.

"Ovo je svakako jedna od najpoznatijih plaža na Dunavu, pre svega zbog filma „Varljivo leto 68“, ali i kada dođete i vidite kakvu lepotu i kakav ugođaj nudi ova plaža, onda je definitivno i jasno zašto je ona izabrana za lokaciju za snimanje kultnog filma. Ulaganjem u uređenje plaža, jasno pokazujemo da se ozbiljno bavimo turističkom ponudom na teritoriji opštine Inđija", rekao je predsednik te opštine Vladimir Gak prilikom obilaska uređene plaže u Čortanovcima.

Nakon uklanjanja šiblja, košenja trave i nanošenja peska, usledilo je popravljanje postojećih i nabavka novih mobilijara za plažu. Sada je plaža posle 30 godina uređena, poseduje svlačionice, suncobrane, park za najmlađe, nov pesak, mrežu za odbojku i ostale neophodne ugodnosti, piše mitrovicainfo.

Na plaži se ispod svakog suncobrana nalazi mini foto izložba sa detaljima iz filma i zanimljivostima sa njegovog snimanja. Na plaži se nalaze table sa znakovima da je na plaži zabranjeno odlaganje smeća, loženje vatre, pecanje sa dela obale koji pripada plaži kao i parkiranje automobilima. Takođe, stoji jasna oznaka da na plaži nema spasilaca i da je kupanje na sopstvenu odgovornost kupača.

Pogled sa plaže pruža se ka Koviljsko-petrovaradinskom ritu i čortanovačkoj adi. Kružnom stazom mogu se obići obližnji izvori i istorijski lokaliteti.