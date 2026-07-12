Recept koji sledi nije samo još jedan način da iskoristite leto; ovo je formula za savršenu salatu u tegli, gde svako povrće zadržava svoj karakter, a ukusi su iznenađujuće ujednačeni i osvežavajući.

Pripremite se da svojoj kolekciji recepata dodate pravi hit.

Tajna ove salate je poštovanje sezone i jednostavna, ali precizna tehnika. Nema mesta za prezrelo, mekano povrće – samo najbolje.

Sastojci (za 6 tegli od po pola litre):

1 kg paradajza

600 g krastavaca korinišona

3 paprike različitih boja

4 crna luka (može i ljubičasti i crni)

3,4 čena belog luka

veza svežeg peršuna

Za preliv:

75 ml ulja

1 kašika soli

1 kašičica šećera + 0,5 kašičica po tegli

9% sirće (0,5 kašičica po tegli)

Dodatno: crni biber u zrnu (3–4 komada po tegli).

Priprema:

Sečenje je umetnost. Ne preterujte. Krastavce iseći na kolutove debljine 5–7 mm. Paradajz na kriške, uklanjajući deo oko stabljike. Paprike oljuštiti i iseći na trakice. Crni luk na kolutove ili polukolutove. Beli luk na tanke kriške, ali ga nemojte gnječiti. Peršun se ne secka previše sitno.

Mariniranje pre punjenja. Ovo je ključna faza!

Pomiješajte sve isečeno povrće i zelenilo u velikoj posudi. Dodajte so, šećer (1 kašičicu) i ulje. Pažljivo, ali temeljno promešajte i ostavite 1–1,5 sat na sobnoj temperaturi. Povrće će pustiti sok i malo se spustiti. Važno je promešati ga 2–3 puta tokom ovog perioda. U ovoj fazi ne koristimo sirće, kako bismo sačuvali hrskavost povrća.

Pakovanje i sterilizacija.

Operite teglice čistom vodom. Na dno svake stavite crni biber. Čvrsto spakujte povrće, lagano ga sabijajući. Sipajte povrćni sok sa uljem – to je naš „fil“. U svaku teglicu dodajte 0,5 kašičice šećera i 0,5 kašičice sirćeta. Poklopite.

Teglice stavite u široku šerpu sa toplom vodom (do „ramena“ tegli). Stavite pamučni peškir na dno kako se staklo ne bi slomilo. Dovedite do ključanja na srednjoj vatri i od trenutka ključanja sterilizujte tačno 15 minuta.

Postepeno hlađenje.

Nakon sterilizacije, ne vadite odmah teglice. Isključite ringlu i ostavite ih u šerpi sa vodom, blago otvorivši poklopac, 15–20 minuta. Zatim zavrnite poklopce, okrenite teglice naopako, umotajte u staro ćebe i ostavite dok se potpuno ne ohlade (12–24 sata).

Ova salata je oličenje letnje izdašnosti u formatu dizajniranom za zimski manjak vitamina i boja. Biće ne samo predjelo, već glavni akcenat na svakoj trpezi – od radne večere do novogodišnje gozbe.