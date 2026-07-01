Ako su vam se sitne vinske mušice pojavile u kuhinji, niste jedini – dovoljno je samo malo prezrelog voća ili kap soka da se razmnože neverovatnom brzinom. Dobra vest je da vam za njihovo uklanjanje ne trebaju skupi preparati – najefikasnije rešenje već imate kod kuće, a potrebno vam je manje od jednog minuta da ga napravite.
Zašto se vinske mušice pojavljuju baš u kuhinji?
Vinske (voćne) mušice privlače mirisi fermentacije – prezrelo voće, sokovi, vino, pa čak i ostaci hrane u sudoperi. One mogu da osete ove mirise na velikoj udaljenosti i zato se brzo pojavljuju čim ostavite nešto slatko ili pokvareno na otvorenom.
Problem je što se razmnožavaju izuzetno brzo – jedna jedinka može da položi stotine jaja, pa se problem u roku od par dana udvostručuje.
Najefikasniji trik: zamka od jabukovog sirćeta
Najjednostavniji i najbrži način da ih se rešite je domaća zamka koja bukvalno „radi sama“.
Kako se pravi:
- sipajte malo jabukovog sirćeta u čašu ili teglicu
- dodajte par kapi deterdženta za sudove
- po želji prekrijte folijom i probušite sitne rupice
Miris sirćeta privlači mušice, dok deterdžent uklanja površinski napon tečnosti, pa one upadaju i ne mogu da izađu.
Rezultat se vidi već za nekoliko sati.
Mnogi misle da je dovoljno samo postaviti zamku – ali to rešava samo deo problema.
Ako ne uklonite izvor: trulo voće, smeće, ostatke hrane u sudoperi, mušice će se stalno vraćati jer tu polažu jaja.
Kako da ih sprečite da se ponovo pojave?
Najvažnija je prevencija:
- držite voće u frižideru
- redovno praznite kantu za smeće
- perite voće odmah po kupovini (jer može sadržati jaja)
- čistite sudoper i odvod
Još trikova koji zaista rade
Ako želite da ubrzate proces, kombinujte više metoda:
1. Boca vina ili piva
Ostavite otvorenu flašu – usko grlo će „zarobiti“ mušice unutra.
2. Zamka sa voćem
Komad prezrelog voća u tegli + papirni levak – mušice ulaze, ali ne izlaze.
3. Prirodni „repelenti“
Mirisi nane, bosiljka ili lavande mogu ih odbiti iz prostora.
Greška zbog koje se vinske mušice uvek vraćaju
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