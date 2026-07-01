Ako su vam se sitne vinske mušice pojavile u kuhinji, niste jedini – dovoljno je samo malo prezrelog voća ili kap soka da se razmnože neverovatnom brzinom. Dobra vest je da vam za njihovo uklanjanje ne trebaju skupi preparati – najefikasnije rešenje već imate kod kuće, a potrebno vam je manje od jednog minuta da ga napravite.