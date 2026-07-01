Kada si dete, sve izgleda jednostavno: ako imaš oči na tatu i nos na mamu, to znači da je tvoja genetika funkcionisala baš kako treba. U stvarnosti, svake sekunde se u nama odvija oštra podela nasleđa. Dobijamo tačno 50% naše DNK od svakog roditelja, ali naša tela upravljaju ovim nasleđem sa zdravom dozom haosa. Mnogi popularni članci tvrde da su očevi geni „jači“ ili „agresivniji“. Međutim, priroda nije zanemarila mamu. Ali postoje stvari u kojima muški hromozom ili očev evolutivni dizajn zaista igraju odlučujuću ulogu.
Karakteristike naših tela koje su skoro 100% znak poštovanja prema tati.
1. Biološki pol (tata ovde ima apsolutni monopol)
Počnimo sa osnovama, koje nisu bile shvaćene u davna vremena i koje su uništavale sudbine kraljevskih dinastija. Henri VIII je pogubio svoje žene jer mu nisu rodile sina, iako je njegovo telo bilo isključivo krivo.
Mama je Švajcarska u ovom pitanju; ona je potpuno neutralna. Žena ima samo X hromozome, tako da uvek spakuje X u svoju jajnu ćeliju. Ali u očevom spermatozoidu postoji stalno takmičenje između timova X (devojčice) i Y (dečaci). Ko prvi stigne tamo određuje pol. Dakle, da li ste dečak ili devojčica 100% je određeno očevinim kurirom.
2. Velika bitka za visinu i veličinu
Postoji zanimljiv fenomen u genetici koji se zove genomskiutisak. To je kada se isti gen ponaša različito u zavisnosti od toga odakle je došao. A kada je u pitanju rast fetusa, očevi geni se ponašaju kao tipičan ambiciozni proizvođač.
Evoluciono, očevi geni su „zainteresovani“ da dete odraste veliko, snažno i zdravo, izvlačeći maksimalne resurse iz majčinog tela. Stoga, očeva kopija gena IGF2 (faktor rasta) aktivno stimuliše rast fetusa. Majčinski geni, naprotiv, pokušavaju da uspore ovaj proces kako bi majka preživela porođaj. Na kraju krajeva, kompromis pobeđuje, ali je otac taj koji pokreće impuls rasta.
3. Nasleđivanje za ćerke: Pozdrav od moje bake po ocu
Ako ste devojčica, imamo uzbudljive vesti za vas. Nasledili ste svoj drugi X hromozom direktno od oca. Ali gde ga je dobio? Tako je, od majke.
Muškarac prenosi svoj jedini X hromozom na sve svoje ćerke bez ikakvih promena ili mešanja. To znači da se mnoge genetske osobine, kao što su struktura kože, predispozicija za određene oblike tela, pa čak i izrazi lica, prenose na devojčice od njihove bake po ocu. Dakle, gledajući stare fotografije očeve mame, možete pronaći mnoge odgovore.
Kurir Stil
4. Muški „bonusi“ za sinove (Y hromozom)
Dok očevi dele svoj X hromozom sa devojčicama, oni daju svoj Y hromozom svojim sinovima. Mali je i sadrži malo gena (samo nekoliko desetina naspram hiljada na drugim hromozomima), ali su pogodili cilj.
Y hromozom se prenosi sa oca na sina gotovo netaknut. Sadrži SRY gen, koji pokreće razvoj muškog tipa. Uz njega, dečaci nasleđuju isključivo muške anatomske nijanse, strukturu testisa i neke veoma specifične osobine (na primer, tako retko stanje kao što je aurikularna hipertrihoza - prekomerni rast dlaka u ušima u starosti).
Trenutak otkrića: Dve stvari koje se često pripisuju očevima
Zubi: Tata nije kriv za vaš karijes. Zubi su složena mešavina stotina gena od oba roditelja, plus koliko ste slatkiša jeli kao dete.
Ćelavost kod dečaka: Ako je tata ćelav, sin može imati gustu kosu u starosti. Glavni gen za ćelavost nalazi se na X hromozomu, koji dečak nasleđuje od majke. Dakle, kada je u pitanju kosa, dečaci bi trebalo da se ugledaju na majčinog oca (ili dedu).
Priroda je briljantan di-džej. Uzima dve numere (maminu i tatinu), podešava ekvilajzer i stvara jedinstveni remiks pod nazivom „ti“. Tata možda nije odgovoran za tvoju ličnost ili oblik tvojih ušiju, ali je njegova DNK odredila tvoj pol, dala ti prednost u rastu i povezala generacije tvoje porodice nevidljivom niti.
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