Kada si dete, sve izgleda jednostavno: ako imaš oči na tatu i nos na mamu, to znači da je tvoja genetika funkcionisala baš kako treba. U stvarnosti, svake sekunde se u nama odvija oštra podela nasleđa. Dobijamo tačno 50% naše DNK od svakog roditelja, ali naša tela upravljaju ovim nasleđem sa zdravom dozom haosa. Mnogi popularni članci tvrde da su očevi geni „jači“ ili „agresivniji“. Međutim, priroda nije zanemarila mamu. Ali postoje stvari u kojima muški hromozom ili očev evolutivni dizajn zaista igraju odlučujuću ulogu.

Karakteristike naših tela koje su skoro 100% znak poštovanja prema tati.

1. Biološki pol (tata ovde ima apsolutni monopol)

Počnimo sa osnovama, koje nisu bile shvaćene u davna vremena i koje su uništavale sudbine kraljevskih dinastija. Henri VIII je pogubio svoje žene jer mu nisu rodile sina, iako je njegovo telo bilo isključivo krivo.

Mama je Švajcarska u ovom pitanju; ona je potpuno neutralna. Žena ima samo X hromozome, tako da uvek spakuje X u svoju jajnu ćeliju. Ali u očevom spermatozoidu postoji stalno takmičenje između timova X (devojčice) i Y (dečaci). Ko prvi stigne tamo određuje pol. Dakle, da li ste dečak ili devojčica 100% je određeno očevinim kurirom.