Da li psi znaju kad lažemo?

Istraživanje je uključivalo trik sa dve činije - jedna je imala poslasticu, a druga je bila prazna. U ovom eksperimentu je 260 pasa pratilo ljudske sugestije i otkriveno je da psi znaju kada ih lažemo.

U prvoj fazi, istraživač je pokazao na činiju u kojoj se nalazila poslastica. Pas je verovao čoveku i uzeo je poslasticu, piše Independent.

Istraživači su tada uključili dva nova čoveka. Jedan je prebacio poslastice iz jedne činije u drugu. Psi su videli da se to dogodilo, a i drugi čovek je tome svedočio. Drugi deo ove faze je uključivao samo čoveka koji je promenio mesto poslastica i psa. Osoba koja je psu prvi put sugerisala da izabere pravu činiju nije bila prisutna u prostoriji tokom promene. Psi su bili svesni gde se nalaze poslastice, a istraživači su hteli da vide da li će psi pratiti zavaravajuću sugestiju nepoznatog čoveka.

Psi su tada uglavnom ignorisali predlog nepoznatog čoveka. Bili su svesni da ta osoba nije bila u prostoriji kada je došlo do promene. Zanemarivali su pogrešne predloge i izabrali su činiju sa poslasticama. Znali su da ta osoba ne može da zna gde se nalaze poslastice.

Uzbudljiv eksperiment

Najzanimljiviji deo jeste taj što je više od 50 posto pasa odlučilo da ne posluša ljudske savete nepoznatog čoveka koji nije bio tamo dok su poslastice menjale posude. To bi značilo da psi znaju kada ih lažemo. Takođe, oni psi koji su verovali zavaravajućem predlogu u drugom pokušaju, zanemarili su predlog u trećem pokušaju.

Ovaj uzbudljivi eksperiment je testirao pseće razumevanje ljudskih koncepata laganja i lažnih uverenja. Eksperiment je pokazao da psi razumeju laž i namere.