Kultura
Alo!
Da li psi znaju kad lažemo?
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Da li psi znaju kad lažemo?

14:25
|
0

Da li ste se nekada zapitali da li psi mogu da razlikuju istinu od laži? Istraživači sa Univerziteta u Beču jesu i zato su sproveli istraživanje i to tako što su proučili 260 različitih pasmina pasa.

 

Istraživanje je uključivalo trik sa dve činije - jedna je imala poslasticu, a druga je bila prazna. U ovom eksperimentu je 260 pasa pratilo ljudske sugestije i otkriveno je da psi znaju kada ih lažemo.

U prvoj fazi, istraživač je pokazao na činiju u kojoj se nalazila poslastica. Pas je verovao čoveku i uzeo je poslasticu, piše Independent.

Istraživači su tada uključili dva nova čoveka. Jedan je prebacio poslastice iz jedne činije u drugu. Psi su videli da se to dogodilo, a i drugi čovek je tome svedočio. Drugi deo ove faze je uključivao samo čoveka koji je promenio mesto poslastica i psa. Osoba koja je psu prvi put sugerisala da izabere pravu činiju nije bila prisutna u prostoriji tokom promene. Psi su bili svesni gde se nalaze poslastice, a istraživači su hteli da vide da li će psi pratiti zavaravajuću sugestiju nepoznatog čoveka.

Psi su tada uglavnom ignorisali predlog nepoznatog čoveka. Bili su svesni da ta osoba nije bila u prostoriji kada je došlo do promene. Zanemarivali su pogrešne predloge i izabrali su činiju sa poslasticama. Znali su da ta osoba ne može da zna gde se nalaze poslastice.

Uzbudljiv eksperiment

Najzanimljiviji deo jeste taj što je više od 50 posto pasa odlučilo da ne posluša ljudske savete nepoznatog čoveka koji nije bio tamo dok su poslastice menjale posude. To bi značilo da psi znaju kada ih lažemo. Takođe, oni psi koji su verovali zavaravajućem predlogu u drugom pokušaju, zanemarili su predlog u trećem pokušaju.

Ovaj uzbudljivi eksperiment je testirao pseće razumevanje ljudskih koncepata laganja i lažnih uverenja. Eksperiment je pokazao da psi razumeju laž i namere.

 
pas laž alo lepote srbije

Povezane vesti

Ne budite plitki: Zašto ne treba govoriti "primi saučešće"?
Rina | Rina

Ne budite plitki: Zašto ne treba govoriti "primi saučešće"?

11:30 | 0
Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji
Foto: Shutterstock

Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji

10:00 | 0
Sada je idealno vreme za bosiljak: Evo kako se sadi i gaji ova biljka
Foto: Shutterstock | shutterstock

Sada je idealno vreme za bosiljak: Evo kako se sadi i gaji ova biljka

08:30 | 0
Današnji dan je posvećen trojici svetaca, među njima i Nikolaju Žičkom: Upokojio se u Americi, počiva u Leliću

Današnji dan je posvećen trojici svetaca, među njima i Nikolaju Žičkom: Upokojio se u Americi, počiva u Leliću

06:04 | 0
Mešu Selimovića su zbog ljubavi sa Srpkinjom svi odbacili: Ovako je zaista skončao, Darka je satima grlila njegovo telo, a onda joj se ukazala jedna žena
Foto: Printscreen

Mešu Selimovića su zbog ljubavi sa Srpkinjom svi odbacili: Ovako je zaista skončao, Darka je satima grlila njegovo telo, a onda joj se ukazala jedna žena

14:30 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Crkva određuje: Kakva trpeza je dozvoljena na Đurđevdan?
13:00 | 0
Sledeća vest Caka starih domaćica za najsočnije ćufte: Ne treba vam ni hleb, ni jaja, samo ubacite ovaj sastojak i biće savršene
16:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

49min

Stari srpski običaj za novac: Uradite ovo svakog 1. u mesecu i novčanik neće biti prazan

1H

Srpski Karibi i to za male pare - Sve više ljudi ovu plažu bira za odmor

2H

Otac Predrag Popović otkrio šta misli o postu u trudnoći: Srušio sve predrasude i objasnio zašto postoje izuzeci

3H

Caka starih domaćica za najsočnije ćufte: Ne treba vam ni hleb, ni jaja, samo ubacite ovaj sastojak i biće savršene

5H

Da li psi znaju kad lažemo?

1D

Iskusni baštovani obavezno ove 2 stvari stavljaju u rupu pre nego posade paradajz: Zbog toga on odolevati plamenjači i rađa do jeseni

1D

Veruje se da pre Đurđevdana obavezno ovu biljku morate uneti u kuću: Pripisuje joj se magijska moć - štiti dom od loše energije, bolesti i nesreće

1D

Jezivo proročanstvo ruskog monaha o 21. veku, skoro svaka reč se ostvarila: "Dolaze najcrnji dani, evo kako ćete ih prepoznati i spasiti se"

1D

Tito se ovoj čuvenoj Srpkinji udvarao i pred Jovankom, znao je svaki njen korak, sama priznala da mu je bila miljenica: Pred smrt joj tražio 1 stvar

1D

Kuvanje pasulja svi rade pogrešno: Dodajte samo ovaj sastojak u vodu i biće mekan, rastresit a i gotov bržee pogrešno: Dodajte samo ovaj sastojak u vodu i biće mekan, rastresit a i gotov brže

Vidi sve

Preporučujemo

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina
Foto: Shutterstock | Šaterstok

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči
FOTO:RINA

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji
shutterstock

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu
Prinstcreen

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime
Rina

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime

Vremenska prognoza