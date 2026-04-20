- To je prava blagodat, voda je stalno topla pa čak i usred zime. Izvire iz šljunkovitog tla. Temperatura tokom godine varira od 25 do 28 stepeni. Od davnina su se ovde na ovim izvorima lečili, a naročito korisna ova topla voda pokazala se kod reumatskih oboljenja, kažu za RINU meštani.

Oni dodaju da nije poznato kako i kada su izvori nastali, ali i najstariji stanovnici tog kraja ih pamte. Nikada u Čedovo nisu došli stručnjaci da ispitaju ovo termalno blago, a veruje se da voda izvire duboko iz zemlje, mnogo dublje nego što sa vjeruje, te da se ona značajno ohladi pronalazeći put do površine zemlje i da je u biti još toplija i lekovitija.

- Selo je opustelo, ostalo je jako malo ljudi ali ovo selo je prava riznica kada je u pitanju razvoj turizma. Ovde osim ovih termlanih izvora ima još puno izvora hladne, čiste vode... selo je prosto raj za telo i dušu. Reka Vapa je prelepa, i jedno što imaju jesu brvnare pored nje, koje iz godinu u godinu posećuje sve više turista. Oni svi idu i u te lekovite mini bazene i koriste blagodati termalne vode u Čedovu, dodaju sagovornici.