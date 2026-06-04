Starinski, moćan doručak na kome su odrasle čitave generacije naših predaka. Tajna ovog savršenog i kremastog kačamaka bez ijedne gromuljice leži u brzom mućenju zicom, a bogati slojevi domaće kisele pavlake, belog sira, pržene suve slaninice i hrskavih čavaraka čine ovo jelo pravim kulinarskim praznikom koji prosto morate probati i sačuvati od zaborava.

Sastojci:

350 ml vode

malo soli

jedno puno lonče od 200 g kukuruznog brašna

malo ulja za prženje

sitno seckana suva slanina

seckani čvarci

domaci beli sir količina po želji

kisela pavlaka ili kajmak nekoliko punih kasika

Priprema:

U šerpu sipate 350 ml vode, dodate malo soli i stavite na šporet da provri. Cim voda proključa, stavite jedno puno lonče od 200 g kukuruznog brašna sve odjednom i odmah počnite dobro i brzo da mešate žicom. Kada se razbiju sve grudvice, uzmite drvenu varjacu i lepo pecite kačamak na tihoj vatri još oko pet minuta.

Za to vreme, uporedo u tiganju na malo ulja propržite sitno seckanu suvu slaninu i seckane čvarke da onako lepo porumene, pa ih sklonite sa sporeta.

U duboku činiju u kojoj ćete služiti kačamak na samom dnu stavite jednu punu kašiku kisele pavlake ili domaćeg kajmaka. Zatim viljuskom skidajte komade toplog kačamaka sa varjace i spustite prvu polovinu smese u činiju. Preko toga ponovo dodajte jednu punu kasiku kisele pavlake, bogato izmrvite stari beli sir i stavite malo prženih čavaraka i slanine.

Nakon toga, viljuskom skinite i ostatak kačamaka sa varjace i složite ga odozgo na isti način kao i prvi put. Preko ovog drugog sloja ponovo stavite kašiku kisele pavlake, zatim dodajte sir i preko svega toga bogato prelijte ostatak pržene suve slanine i hrskavih cavaraka. Kačamak obavezno služite dok je potpuno topao i navalite da jedete kako god vam se poželi, jer je zaista fantastican.