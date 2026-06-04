Kao glavni strateg srpske vojske, Putnik je bio i glavni arhitekta velikih srpskih pobeda u bitkama na Kumanovu (1912) protiv Osmanlija, protiv Bugara na Bregalnici (1913), protiv Austro-Ugara na Ceru i Kolubari (1914).

Prezime Putnik njegova porodica je dobila u vreme kada su preci, tačnije pradeda Arsenije, doselio sa Kosova u Velikoj Seobi Srba (1690) u Belu Crkvu. Kada su njegovog pradedu, koji je tada imao oko sedam godina, upitali kako se zove, odgovorio je da je on putnik u nepoznatom pravcu. Po oslobođenju Srbije u XIX veku, porodica se iz Austro-Ugarske preselila u Srbiju. Otac Dimitrije je bio učitelj u Kragujevcu.

Radomir Putnik rodio se u Kragujevcu 24. januara 1847. godine. Vojnik i vojskovođa srpske vojske punih četrdeset godina. Vojničko zvanje je stekao na Artiljerijskoj školi u Beogradu. Posle mnogih rasporeda i napredovanja u službi 1903. godine unapređen je u čin generala i postavljen za načelnika Glavnog generalštaba. Godine 1906. bio je prvi put imenovan za ministra vojnog.

Radomir Putnik je tvorac moderne srpske vojske. U okviru školovanja i obuke oficira uveo je različite novine, uključujući i rešavanje taktičkih zadataka. Srpsku vojsku je osavremenio novim naoružanjem, na ključna mesta je postavio talentovane oficire i nije dozvolio da se politika umeša u vojne poslove.

Kad biste na ulici, u vreme kad je živeo vojvoda Radomir Putnik, prošli pored njega nikad ne biste pomislili da je od jedan od najodlikovanijih pojedinaca u našoj istoriji, jer ih nikad nije nosio u javnosti.

Krajnje neobičan postupak Radomira Putnika, koji je odlikovan ne samo domaćim već i stranim ordenjem, intrigirala je javnost pa mu je jednom prilikom neko postavio pitanje zašto je to tako.

Njegov odgovor i danas fascinira mnoge, a vojvoda je i zbog njega zaslužio da uđe u srpsku istoriju

– Moje dekoracije su ispod mundira – u jednoj rečenici je odgovorio vojvoda Putnik.

Pored umerenosti i želje da ne naglašava svoja odlikovanja, Putnik je vredan divljenja i zbog činjenice da je za vreme balkanskih ratova, naredio da dnevnice potporučnika i vojvode budu iste, tri dinara dnevno.