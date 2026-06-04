Proleće je period kada priroda bukvalno eksplodira životom. Dok baštovani s nestrpljenjem planiraju nove zasade, uređuju leje i pripremaju zemljište za sezonu, korov kao da uvek ima prednost. Tek što očistite jednu površinu, već se pojavljuju novi izdanci. Mnogi zato posežu za skupim hemijskim preparatima koji obećavaju brzo rešenje, ali osim što opterećuju kućni budžet, mogu imati i neželjene posledice po zemljište i okolne biljke.

Ipak, postoji jednostavan trik koji se godinama prenosi među iskusnim baštovanima. Ne zahteva posebnu opremu niti skupe preparate, a sastojak se verovatno već nalazi u vašoj kuhinji. Reč je o običnoj sodi bikarboni, koja uz pravilnu primenu može pomoći u suzbijanju korova na stazama, u pukotinama i na zapuštenim površinama.

Zašto soda bikarbona deluje bolje nego što mnogi misle?

Soda bikarbona, odnosno natrijum-bikarbonat, u bašti deluje kao kontaktni isušivač biljaka. Kada dospe na lišće korova, izvlači vlagu iz biljnih ćelija, što dovodi do njihovog brzog sušenja.