Proleće je period kada priroda bukvalno eksplodira životom. Dok baštovani s nestrpljenjem planiraju nove zasade, uređuju leje i pripremaju zemljište za sezonu, korov kao da uvek ima prednost. Tek što očistite jednu površinu, već se pojavljuju novi izdanci. Mnogi zato posežu za skupim hemijskim preparatima koji obećavaju brzo rešenje, ali osim što opterećuju kućni budžet, mogu imati i neželjene posledice po zemljište i okolne biljke.
Ipak, postoji jednostavan trik koji se godinama prenosi među iskusnim baštovanima. Ne zahteva posebnu opremu niti skupe preparate, a sastojak se verovatno već nalazi u vašoj kuhinji. Reč je o običnoj sodi bikarboni, koja uz pravilnu primenu može pomoći u suzbijanju korova na stazama, u pukotinama i na zapuštenim površinama.
Zašto soda bikarbona deluje bolje nego što mnogi misle?
Soda bikarbona, odnosno natrijum-bikarbonat, u bašti deluje kao kontaktni isušivač biljaka. Kada dospe na lišće korova, izvlači vlagu iz biljnih ćelija, što dovodi do njihovog brzog sušenja.
Njena prednost je u tome što se u zemljištu relativno brzo razlaže i ne zadržava dugo poput mnogih agresivnih hemijskih sredstava. Ipak, to ne znači da je treba koristiti bez opreza. Pošto ne razlikuje korov od korisnih biljaka, važno je pažljivo birati mesta na kojima će se primenjivati.
Kako napraviti rastvor protiv korova?
Priprema je veoma jednostavna.
Potrebni sastojci:
- 1 kašika sode bikarbone (ravna)
- 10 litara vode
- nekoliko kapi tečnog sapuna ili malo narendanog sapuna za veš
Priprema:
- Sipajte sodu bikarbonu u kantu sa toplom vodom.
- Mešajte dok se potpuno ne rastvori.
- Dodajte nekoliko kapi tečnog sapuna ili malo narendanog sapuna.
- Sve dobro promešajte.
Sapun ima veoma važnu ulogu jer omogućava da se rastvor duže zadrži na listovima korova. Bez njega kapljice brzo skliznu sa biljke, pa efekat može biti znatno slabiji.
Gde se rastvor može bezbedno koristiti?
Pošto soda može oštetiti i korisne biljke, preporučuje se isključivo ciljano tretiranje.
Najpogodnija mesta za primenu su:
- staze između baštenskih leja,
- pukotine između ploča i betona,
- zapuštene površine bez useva,
- prostor uz ograde,
- područje oko plastenika,
- površine oko drveća i žbunja, vodeći računa da se ne kvasi samo stablo.
Rastvor nikako ne treba koristiti direktno na lejama sa povrćem, začinskim biljem, cvećem ili mladim sadnicama.
Korak po korak do bašte bez korova
Najbolje rezultate daje primena tokom suvog i sunčanog dana, bez vetra.
Postupak:
- Koristite prskalicu ili kantu za zalivanje sa uskim mlazom.
- Rastvor nanesite direktno na korov.
- Dobro nakvasite listove i stabljike.
- Ostavite da deluje.
- Nakon 24 sata proverite rezultat.
Već narednog dana većina tretiranih biljaka počeće da žuti i vene. Nakon nekoliko dana mogu se ukloniti grabuljama ili ostaviti da se prirodno razgrade.
Ova metoda naročito dobro deluje na mladi korov sa nežnim listovima.
Na koje vrste korova deluje najbolje?
Soda bikarbona nije univerzalno rešenje za sve vrste korova, ali kod određenih biljaka daje veoma dobre rezultate.
Posebno efikasna protiv:
- mlade koprive,
- mišjakinje,
- pepeljuge,
- pastirske torbice,
- mlade pirevine.
Umeren efekat pokazuje kod:
- razvijene pirevine sa snažnim korenom,
- maslačka,
- rastavića.
Kod višegodišnjih korova sa razvijenim podzemnim rizomima često je potrebno više tretmana ili kombinacija sa mehaničkim uklanjanjem.
Mere opreza koje ne treba zanemariti
Iako soda bikarbona nije otrovna, određeni oprez je neophodan.
Važno je da znate:
- Ne koristiti prečesto na kiselim zemljištima jer povećava njihovu alkalnost.
- Ne zalivati u blizini povrća i ukrasnih biljaka.
- Ne tretirati tokom velikih vrućina iznad 30 stepeni.
- Nakon rada oprati ruke jer soda može isušiti kožu.
Ako rastvor slučajno dospe na korisnu biljku, odmah je isprati većom količinom vode.
Kada ova metoda nije najbolji izbor?
Postoje situacije kada soda bikarbona neće dati željene rezultate.
Na velikim površinama izloženim vetru teško je precizno nanositi rastvor. Takođe, ako meteorolozi najavljuju kišu u naredna 24 časa, tretman je bolje odložiti jer će padavine isprati rastvor pre nego što ostvari efekat.
Ova metoda nije pogodna ni za travnjake, pošto će osim korova uništiti i travu.
Još nekoliko korisnih trikova sa sodom bikarbonom
Osim za uklanjanje korova, soda bikarbona može biti veoma korisna i za druge baštenske poslove.
Može se koristiti:
- protiv pepelnice na ogrozdu i ribizli (1 kašika na litar vode),
- za smanjenje kiselosti zemljišta,
- protiv mrava posipanjem mravinjaka,
- za čišćenje baštenskog alata,
- za održavanje plastenika i staklenika.
Jednostavno rešenje koje mnogi baštovani već koriste
Ponekad najefikasnija rešenja ne nalaze se u skupim preparatima, već među sasvim običnim namirnicama koje svakodnevno koristimo. Jedna kašika sode bikarbone, kanta vode i malo sapuna mogu pomoći da staze, pukotine i zapušteni delovi dvorišta budu znatno uredniji.
Ipak, važno je imati na umu da se soda koristi pažljivo i ciljano, jer može oštetiti i biljke koje želimo da sačuvamo. Kada se pravilno primenjuje, predstavlja jednostavan, ekonomičan i praktičan način za kontrolu korova bez velikih troškova i agresivne hemije.
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