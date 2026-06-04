"Tada sam potpuno jasno osetio da se nalazim u neprijateljskoj zemlji. I taj osećaj me više nije napuštao“, rekao je Milanković.

Te godine, on je odbio poziv da radi na Univerzitetu u Zagrebu , i poput brojnih srpskih intelektualaca iz rasejanja, nošen dubokim patriotizmom, Milanković napušta udoban život i finansijski unosan posao građevinskog inženjera u Beču, te dolazi u Beograd na mesto profesora na Univerzitetu.

Po dolasku u Srbiju, odriče se državljanstva crno-žute monarhije i prima državljanstvo Kraljevine Srbije , te polaže svečanu zakletvu i biva uvršten u srpsku Vojsku kao rezervni oficir. Kao dobrovoljac 1912. učestvuje u Balkanskim ratovima .

Ali, nova sredina u koju je ušao brzo gâ stavlja i u red " ozbiljnih bračnih kandidata “. Supruge njegovih kolega, tetke i strine beogradskih udavača, kućni lekari otmenih porodica, viđeni trgovci i mnogi drugi čestiti građani, ponudiše mû se za provodadžije .

Govorili su dâ je Beograd pun prefinjenih dama, odlično vaspitanih, muzikalnih i sa velikim mirazom, domaćica koje bi, pored svoje otmenosti, umele da kuvaju, budu verne ljube i nežne majke. Ti njegovi „staratelji“ uveli su ga u krug najboljih porodica i upoznali ga sa mnogim devojkama. One su mu po jeziku, krvi i nacionalnom osećanju bile mnogo bliže nego bečke poznanice. One su godinama uživale u njegovom društvu, smatrajući gâ za dobronamernog mladoženju, sve dok nisu uvidele da je "lakomislen" i bez ozbiljnih namera u pogledu braka.

Kada se vratio iz rata, zapazio je da su se njegove poznanice mahom poudavale i osnovale svoje porodice... Najupornija provodadžijka bila mu je gđa Olga, supruga njegovog kolege i prisnog prijatelja Stanoja Stanojevića. Olga je bila i sestrа njegovog kolege Aleksandra Belića, rektora Beogradskog univerziteta i predsednika SANU. Ona je sebi stavila u dužnost da njega, "zalutalu ovčicu“, uvede "u tor braka“.

U tom cilju, ona se trudila da ga upozna sa otmenom gospođicom Hristinom Topuzović, koju su zvali Tinka. Konačno, susret je upriličen u oktobru 1913. u kafani hotela Moskva, gde su se našli Olga, Stanoje, Milanković i sestre Hristina i Danka. Dok su ispijali kafu i jeli kolače, svi dobiše poziv za Hristininu slavu Svetog Luku (31. oktobra), koja beše nekoliko dana nakon ovog susreta.