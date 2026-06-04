U severoistočnom delu Srbije, u Braničevskom okrugu, zahvatajući srednji i donji deo toka reke Pek nalazi se opština koja je poznata po "bogatoj" istoriji.

Prostor Kučeva, kao i reke Pek i njenih pritoka, zahvaljujući plemenitim metalima, zlatu i srebru, poznat je od davnina. Guduskum je prvo poznato ime naselja i pominje se 128. godine nove ere kada je bilo rimsko utvrđenje za skladištenje plemenitih metala.

Vekovima kasnije oko zidina ovog rimskog utvrđenja nastaće naselje Kučevo.

Sam naziv Kučevo pominje se prvi put u XIII veku kada je, 1273. godine, Gregorijus, od strane ugarskog kralja Ladislava IV, imenovan za bana Kučevske i Braničevske oblasti. Kao miraz uz snahu kralja Milutina ova oblast je godine 1382. ušla u sastav nemanjićke Srbije.

Oblast i naselje dobijaju ime Kruševica padom Smedereva i dolaskom Turaka, da bi se ovom imenu dodalo Gornja, u vreme Miloša Obrenovića. Središte Zviškog sreza, Gornja Kruševica postaje 1882. godine, a Kučevu se 1886. godine uz podršku akademika Stojana Novakovića, a na predlog istoričara Milana Đ. Milićević, vraća njegovo staro ime koje nosi i danas.

-Nekada se rukama vadilo zlato, bilo ga je svuda. Sada je nešto teže doći do zlatnim komada jer su ga jednostavno pokupili decenijama unazad - rekla je meštanka sela iz okoline Kučeva.