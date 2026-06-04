Dok su maturanti pristizali sa prijateljima i pratnjom, Lajla je na svečani defile stigla u društvu osobe koja zauzima posebno mesto u njenom životu. Njih dve zajedno su prošetale centrom grada, privukavši pažnju brojnih sugrađana.

Elegantno odevene i nasmejane, Lajla i Ema Nur ostavile su snažan utisak na okupljene, koji su njihov gest komentarisali kao lep primer poštovanja, bliskosti i porodične povezanosti.

- Svi maturanti su bili prelepi, ali ova slika njih dve kako sa rukom u ruci koračaju zaista je otopila i najtvrđa srca. Osećala se ta toplina i lepota, lepa energija, kaže za RINU jedna od građaniki Priboja koja je bila na licu mesta.

Matursko veče predstavlja poseban trenutak za svakog učenika, simbol završetka jednog važnog životnog poglavlja i početka novih izazova. Upravo zato Lajlina odluka da taj događaj podeli sa svojom zaovom nije prošla nezapaženo.

U atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i radošću, maturanti su proslavili kraj srednjoškolskih dana, a priča Lajle Sipović Hasanagić i Eme Nur Hasanagić ostala je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri.