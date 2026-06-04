U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog Samita EU – Zapadni Balkan u Tivtu, biće privremeno izmenjen režim saobraćaja.

Na pojedinim magistralnim i lokalnim putevima će počev od danas, 04.06.2026. godine, završno sa 06.06.2026. godine, doći do obustave saobraćaja za sve kategorije vozila, i to:

Za četvrtak, 04.06.2026. godine:

- Od Graničnog prelaza „Božaj“ do Graničnog prelaza „Aerodrom Podgorica“ – od 18.00 do 20.00 časova;

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 11.30 do 20.00 časova;

- Od GP „Aerodrom Podgorica“ do Skupštine Crne Gore u Podgorici – od 13.30 do 16.30 časova;

- Putni pravac Kotor – Tivat – Budva – od 12.30 do 21.00 čas;

- Putni pravac Njeguši – Trojica – od 16.30 do 22.00 časa;

Za petak, 05.06.2026. godine:

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 08.30 do 19.00 časova;

- Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 10.00 do 20.00 časova;

- Putni pravac od Bulevara Jaz do Tivta – od 08.00 do 20.00 časova;

Za subotu, 06.06.2026. godine:

- Od GP „Aerodrom Podgorica“, obilaznicom preko mosta „Luča“, do Cetinja – od 14.00 do 17.00 časova; i

- Putni pravac Budva – Kotor – Tivat – od 13.00 do 16.00 časova.

Informacije o odvijanju saobraćaja u Opštini Tivat:

- Na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja za sve kategorije vozila u Istarskoj i Arsenalskoj ulici za dane 04.06.2026. i 05.06.2026. godine;

- Na ostalim saobraćajnicama u gradskom jezgru će se saobraćaj u navedena dva dana odvijati nesmetano lokalno, dakle bez mogućnosti izlaska vozilom na magistralu odnosno ulaska vozila sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu;

- Vozilima sa prvenstvom prolaza (Hitna služba, Vatrogasna služba, Komunalna policija, Pogrebne usluge i dr) će ulazak službenim vozilima sa magistrale u gradsku zonu u Tivtu i izlazak iz gradske zone u Tivtu na magistralu biti dozvoljen ali uz obaveznu prethodno konsultaciju sa Upravom policije – Dežurnom službom Odjeljenja bezbjednosti Tivat, na dežurni broj 122, i uz dogovorenu pratnju policije.

Saobraćaj od Tivta preko trajekta Kamenari – Lepetane do Graničnog prelaza „Sitnica“ će 04.06.2026. godine i 06.06.2026. godine biti zatvaran povremeno, u skladu sa realnim potrebama.