Jedna šolja čaja od divlje nane posle pasulja sa rebarcima radi ono što kapi iz apoteke postižu za sat vremena. Čaj od ove biljke smiruje grč u žuči i ispumpava nadutost za nekih dvadesetak minuta, a biljka raste kao korov uz ogradu, pored šupe, na svakoj zapuštenoj međi. Većina je čupa i baca u đubre.

Zašto baš divlja nana, a ne ona iz saksije

Divlja nana – ili ono što su naše babe zvale metvica – ima neuporedivo jači sadržaj mentola od onih pitomih sorti iz saksije.

Upravo u tom jakom mentolu leži cela magija. On ima moć da potpuno opusti glatku muskulaturu creva i žučnih puteva, i to gotovo trenutno.

Kada pojedemo jači i masniji obrok, žuč često ne može lako da se isprazni. Baš tada se javlja ona dobro poznata, tupa težina ispod desnog rebra koja zna da muči satima.

Šolja čaja od ove divlje biljke rešava taj problem mehanički, a ne hemijski. Ona prosto „otpušta“ taj zastoj u stomaku, tera žuč da proradi i donosi olakšanje brže od bilo kog kupovnog leka.

Koliko tačno, koliko često

Pravilna doza je jedna ravna kašika sveže iseckanih listova na 250 mililitara vrele vode, poklopljeno, deset minuta. Ne više od tri šolje dnevno i ne na prazan stomak ako imate refluks.

Mentol opušta i donji ezofagealni sfinkter, pa kod osoba sa gorušicom može pogoršati simptome umesto da ih smiri. To je jedina ozbiljna zamka.

Šta kaže nauka o čaju od metvice

Sistematski pregled objavljen u časopisu „Phytotherapy Research“ pokazao je da ulje paprene nane značajno smanjuje simptome sindroma iritabilnog creva, pre svega bol i nadutost.

Ako vas zanimaju brojke, analiza dvanaest kliničkih studija o efektu paprene nane na probavu beleži poboljšanje kod oko 70 odsto ispitanika u poređenju sa placebom. Sveža divlja nana nije ekvivalent koncentrovanog ulja, ali aktivne komponente su iste familije.

Kako da je prepoznate u dvorištu

List je nazubljen po ivici, blago naboran, sa izraženim nervima sa donje strane. Stabljika je četvrtasta na presek, to je sigurna oznaka familije usnatica.

Kad protrljate list između prstiju, miris je oštar, hladan, prepoznatljiv. Ne brkajte je sa matičnjakom, koji miriše na limun, niti sa koprivom koja žari.

Najveća greška pri spremanju

Ključala voda preliva, ne kuva. Ako bacite listove u lonac koji ključa na šporetu, mentol ispari za par minuta i ostane vam zelenkasta voda bez efekta.

Sklonite vodu sa vatre, sačekajte dvadesetak sekundi, pa tek onda prelijte listove. Poklopite šolju tanjirićem da para ostane unutra. Bez poklopca čaj gubi pola dejstva.

Kada čaj od ove biljke nije dobra ideja

Trudnice u prvom tromesečju, osobe sa kamenom u žuči većim od pola centimetra i deca mlađa od pet godina ne bi trebalo da ga koriste bez konsultacije sa lekarom.

Kod kamena u žuči mentol može da pojača kontrakcije i izazove napad bola, što je suprotno od smirenja koje tražite. Ovo je jedan razgovor sa porodičnim lekarom koji nikad nije višak.

Šta da očekujete posle prve šolje

Osećaj olakšanja stiže postepeno, ne kao tableta. Prvo popušta gas, zatim se smiruje gorčina u ustima koja prati problem sa žuči, pa tek onda nestaje težina ispod rebara. Ceo proces traje između petnaest i tridesetak minuta. Ako posle sat vremena nema promene, problem nije probavni i čaj tu ne pomaže.

Da li se divlja nana može sušiti za zimu?

Može, suši se u hladu, u tankom sloju, oko sedam dana. Čuvajte u staklenoj tegli sa poklopcem, ne u kesi

Koliko dugo smem da pijem čaj od nane svaki dan?

Preporučuje se pauza od nedelju dana posle tri nedelje svakodnevnog pijenja, da telo ne razvije toleranciju na mentol

Da li deca smeju da piju čaj od divlje nane?

Deca preko pet godina smeju, ali u upola slabijoj koncentraciji i bez šećera. Mlađoj deci se uopšte ne daje

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.