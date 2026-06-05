Prepodobni Mihailo Ispovednik kog proslavlja SPC od ranog detinjstva posvetio je sebe na službu Bogu, i u mladim godinama se zamonašio zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim u dane svjatješjeg patrijarha Tarasija, koji ih je obojicu i poslao u manastir na obali Crnoga mora.

Podvizavajući se tamo u monaškim trudovima, njihove molitve stekle su veliku silu pred Bogom. Jednom u vreme žetve bila je silna žega i mnogi bez vode iznemogavahu od žeđi; ova dva svetitelja se pomoliše Bogu i učiniše te suv bakarni sud stade točiti vodu u dovoljnoj količini.

Jer Gospod ispunjuje volju onih koji ga se boje i uslišava molitve njihove. Ovo čudo podseća na dva čuda: prvo, na čudo u pustinji kada Bog žednome Izrailju izvede vodu iz kamena, i drugo - kada Bog radi Samsona, koji je umirao od žeđi, učini te poteče voda iz suve magareće čeljusti.

Postiđen, Lav se ispuni zverske jarosti, i osudi ispovednika Hristovog na izgnanstvo. Gonjen iz jednog mesta u drugo, svetitelj Božji pretrpe mnoge gorke muke i zlostavljanja, dok ne dostiže nebeska prostranstva i ne dobi večni pokoj.

Tako završivši dobro tečenje, on se ukrasi dvostrukim vencem: kao arhijerej pridruži se Arhijerejima, i kao mučenik - Mučenicima, u slavi Hrista Boga našeg.

Običaji za danas

Prema narodnim verovanjima na današnji dan nikako se ne valja ušivati odeća, a treba se počistiti i pospremiti kuća.