Dok su police prodavnica pune raznih likera, mnogi će reći da nijedan ne može da zameni ukus domaće višnjevače. Ovaj tradicionalni napitak priprema se decenijama po gotovo istom receptu, a tajna njegove popularnosti krije se u jednostavnosti. Nekoliko sastojaka, malo strpljenja i zrele višnje pretvaraju se u aromatičan liker bogate boje i punog ukusa.

Prve letnje višnje pravo su vreme da započnete pripremu ovog starinskog specijaliteta. Posao traje svega nekoliko minuta, dok ostatak prepuštate suncu i vremenu. Posle nekoliko nedelja dobićete domaću višnjevaču koja je savršena za posluženje gostiju, porodična slavlja ili kao poklon koji uvek obraduje.

Recept za domaću višnjevaču

Sastojci:

350 g zrelih višanja

350 g šećera

1 kesica vanilin šećera

600 ml domaće rakije

Priprema:

Višnje dobro operite i pažljivo pregledajte. Uklonite oštećene ili prezrele plodove, a zatim ih ostavite da se potpuno osuše. U veću sterilisanu staklenu teglu sipajte pripremljene višnje. Najbolje je koristiti posudu sa širokim otvorom kako bi kasnije bilo lakše procediti sadržaj.

Preko višanja ravnomerno rasporedite običan i vanilin šećer. Tako će se tokom stajanja svi sastojci postepeno sjediniti. Sipajte rakiju preko višanja tako da svi plodovi budu potpuno potopljeni. Teglu dobro zatvorite.

Posudu držite na toplom i sunčanom mestu narednih 40 dana. Povremeno je blago protresite kako bi se šećer lakše rastvorio i aroma ravnomerno razvila. Kada višnjevača sazri, procedite je kroz gazu ili sitnu cediljku i sipajte u čiste staklene flaše. Čuvajte je na hladnom i tamnom mestu do služenja.

Savet više: što duže odstoji nakon ceđenja, višnjevača će imati puniji i zaokruženiji ukus, zbog čega mnogi tvrde da je najbolja tek nekoliko meseci nakon pripreme.