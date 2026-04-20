Ministarka Dubravka Đedović Handanović navela je da je reč o najvećem broju domaćinstava do sada obuhvaćenih ovom vrstom podrške, među kojima je i oko 100.000 penzionera sa minimalnim primanjima kojima je umanjenje računa za struju od 1.000 dinara mesečno omogućeno automatski.

Beograd Dubravka Đedović Handanović „To je do sada najveći broj domaćinstava koja su, uz podršku države, dobila umanjenje računa za energente“, izjavila je ministarka i dodala da su prvi put vojni invalidi i borci imali mogućnost da se prijave, što je iskoristilo oko 30.000 domaćinstava iz ove kategorije.

Ona je pozvala građane koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, kao i dodatak za pomoć i negu drugog lica, da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, naglasivši da se zahtevi podnose tokom cele godine u jedinicama lokalne samouprave.

Dodala je da domaćinstva mogu ostvariti umanjenje računa za električnu energiju do 40 odsto, kao i do 60 odsto za toplotnu energiju, u zavisnosti od vrste energenta i ispunjenosti uslova.

Ministarstvo je usvojilo i novi pravilnik kojim su usklađeni iznosi ukupnog mesečnog prihoda domaćinstava sa kretanjem indeksa potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, kao jednog od kriterijuma za sticanje statusa energetski ugroženog kupca.

Prema novim kriterijumima, pravo na ovaj status imaju jednočlana domaćinstva sa mesečnim prihodom do 25.387,88 dinara, dvočlana do 40.238,31 dinar, tročlana do 55.088,73 dinara, četvoročlana do 69.939,16 dinara, petočlana do 84.789,58 dinara, dok je za šestoročlana domaćinstva prag 99.640,01 dinar, uz dodatno povećanje za svakog narednog člana domaćinstva.