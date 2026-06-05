Gužve za kamione evidentirane su i na graničnom prelazu Šid, gde je zadržavanje na izlazu 120 minuta, dok se na graničnom prelazu Sremska Rača teretna vozila na izlazu zadržavaju oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima, prema dostupnim informacijama, nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Osim gužvi na granicama, vozače očekuju i izmene u saobraćaju na više putnih pravaca u Srbiji. Na deonici Zrenjanin Ečka od 11. juna biće izmenjen režim saobraćaja zbog obezbeđenja priključka gradilištu u okviru pripremnih radova na izgradnji auto puta Beograd Zrenjanin Novi Sad. Saobraćaj će se odvijati prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Na auto putu E 761, od petlje Kruševac Istok do petlje Vrnjačka Banja, u oba smera izvode se radovi na sanaciji temelja niskih VMS portalnih konstrukcija na više lokacija. Radovi će trajati do 18. juna, tokom svetlog dela dana, a za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u dužini od 100 metara. Vozila se kreću voznom i zaustavnom trakom.

Na auto putu E 70, na deonici Kuzmin Batrovci, u oba smera, do 30. juna izvode se radovi na izgradnji javne rasvete u razdelnom pojasu, dok se saobraćaj odvija voznim trakama.

Na putnom pravcu Jasikovo Žagubica, od 8. do 13. juna, od 9 do 17 časova, na snazi će biti obustava saobraćaja zbog radova. U ostalom delu dana saobraćaj će se odvijati normalno, uz poštovanje postavljene signalizacije.

Na deonici Arilje Prilike, u mestu Stupčevići, od firme Frigo Lukić do firme Moravica, zbog asfaltiranja kolovoza biće obustavljen saobraćaj od 7. juna u 8 časova do 8. juna u 6 časova. Alternativni putni pravac je Arilje Guča Kotraža Ivanjica Prilike.