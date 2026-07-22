Mnogi vozači i dalje nisu sigurni šta se tačno podrazumeva pod "korišćenjem" telefona. Da li saobraćajna policija može da vas kazni čak i ako ne razgovarate, već samo držite aparat u ruci dok čekate zeleno svetlo? Odgovor je: i te kako da.

Evo ključnih pravila koja morate znati kako biste izbegli kazne, ali i sačuvali glavu na putu.

Šta se sve smatra prekršajem?

Zakon je nedvosmislen: telefon se tokom vožnje sme koristiti isključivo uz hands-free opremu. Korišćenje bez angažovanja ruku je jedini legalan način, jer se pod "vožnjom" podrazumeva svako učestvovanje u saobraćaju.

Da biste izbegli kaznu i opasnost, zaboravite na sledeće navike:

Telefon u ruci na crvenom svetlu: Kažnjivo je čak i ako iz bilo kog razloga na semaforu samo držite telefon u ruci, a ne razgovarate.

Kuckanje poruka u gužvi: Zakon ne dozvoljava upotrebu telefona ni kada ste zaustavljeni u kilometarskoj koloni na mostu ili u gradu.

Podešavanje navigacije u toku vožnje: Ukoliko telefon koristite kao GPS uređaj, sva podešavanja morate obaviti pre polaska. Ako menjate rutu, morate se propisno isključiti iz saobraćaja.

Selfi na semaforu: Fotografisanje saobraćajne gužve ili pravljenje selfija za volanom strogo je zabranjeno. I pešaci su na udaru zakona

Zabluda je da su samo vozači pod lupom. Pešak koji učestvuje u saobraćaju takođe ne sme da telefonira ili šalje poruke. Ukoliko to radite dok prelazite ulicu, za vas važe iste novčane kazne kao i za vozače.

"Vožnja na slepo": Zašto su pravila tako rigorozna?

Istraživanja pokazuju da sve više saobraćajnih nezgoda nastaje upravo zbog aplikacija za dopisivanje, jer kucanje drastično obara pažnju. Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović, upozorava na poražavajuću statistiku:

"Dok držite telefon i razgovarate, šanse za učešće u nesreći su četiri puta veće. Ako kucate poruke ili surfujete po internetu, ta šansa je čak osam puta veća. Ukoliko vozite 50 km/h i bacite pogled na telefon na samo dve sekunde, vi vozite 28 metara potpuno 'na slepo'. U tih 28 metara neko može da naglo zakoči, isparkira se ili da pešak izleti na kolovoz."

Kako prepoloviti kaznu?

Statistika pokazuje da su vozači i dalje nedisciplinovani – tokom samo jednog dana pojačane kontrole, policija napiše i po nekoliko stotina kazni zbog telefona.