U samom srcu Zlatibora otvoren Muzej iluzija Iluzium, jedinstveno mesto koje posetiocima pruža priliku da stvarnost sagledaju iz potpuno drugačijeg ugla.

- Smešten u Kongresnom centru "Srbija", odmah iznad zlatiborskog jezera, donosi spoj zabave, edukacije i neobičnog iskustva namenjenog svim generacijama. Ovo je prostor u kome ništa nije baš onako kako izgleda na prvi pogled, gde se granice između stvarnosti i iluzije pomeraju, a čula i mašta stavljaju na pravi test, kažu u TO Zlatibor.

Posetioci će imati priliku da zakorače u svet optičkih varki i neobičnih doživljaja, da prođu kroz Vorteks tunel u kome će im se učiniti da se prostor oko njih okreće, zavire u Infinity sobu i iskuse iluziju beskrajnog prostora, ali i da istraže brojne druge instalacije koje pokazuju koliko lako naše oči mogu da prevare naš um.

Muzej iluzija otvoren je svakog dana od 12 do 21 čas. Ulaznica za odrasle je 1.000 dinara po osobi, doka je za decu od 5 do 15 godina 800 dinara. Postoje i pogodnosti ukoliko kupujete porodične ili grupne karte.

Za dvoje odraslih i jedno dete cena ulaznice je 2.500,00 dinara, za dvoje odraslih i dvoje dece – 3.000, a za dvoje odraslih i troje dece cena ulaza je 3.500 dinara.

Grupna karta za minimum 10 posetilaca cena ulaza je 600 dinara po osobi.