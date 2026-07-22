U delovima lovišta koji se nalaze na područjima visokog rizika biće ograničeni pristup i kretanje ljudi. Izuzetak su službena lica i osobe koje obavljaju neophodne lovne, šumarske, veterinarske i druge poslove, uz obaveznu primenu biosigurnosnih mera.

Korisnici lovišta dužni su da organizuju pojačano i sistematsko pretraživanje terena radi pronalaženja uginulih divljih svinja. Utvrđene zone moraju biti pregledane u roku od sedam dana, uz vođenje dnevne evidencije i dostavljanje izveštaja nadležnim regionalnim kriznim centrima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da divlje svinje imaju značajnu ulogu u širenju i održavanju virusa u prirodi i da su brzo prijavljivanje uginulih jedinki, sistematska kontrola terena i dezinfekcija od presudnog značaja.

„Virus se može preneti obućom, odećom, opremom i vozilima, zbog čega je neophodno ograničiti kretanje u zaraženim i ugroženim područjima i sprovoditi temeljno čišćenje i dezinfekciju. Cilj ovih mera nije da zaustavimo život i rad u šumama i lovištima, već da prekinemo puteve prenošenja virusa, zaštitimo domaće svinje i sačuvamo naše svinjarstvo“, rekao je Glamočić.

Svaka pronađena uginula divlja svinja ili njeni delovi moraju biti prijavljeni nadležnom veterinaru ili veterinarskom inspektoru bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva sata. Prilikom prijave potrebno je dostaviti geografsku lokaciju ili precizan opis mesta pronalaska.

Građanima i lovcima nije dozvoljeno da pomeraju leševe ili samostalno postupaju sa njima pre dolaska nadležnih službi i uzimanja uzoraka.

Obaveza prijavljivanja u roku od dva sata odnosi se i na divlje svinje odstreljene u dijagnostičke svrhe ili u okviru sanitarnog odstrela, kako bi bilo sprovedeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje.

U zonama visokog rizika biće organizovan redukcioni odstrel divljih svinja, naročito polno zrelih ženki, na osnovu procene epizootiološkog rizika i pod nadzorom veterinarske i lovne inspekcije.

Na zaraženim i ugroženim područjima zabranjeni su ispaša, brst i žirenje domaćih životinja, kao i sakupljanje šumskih plodova, pečuraka, lekovitog bilja, puževa i drugih proizvoda.

Zabranjeni su i postavljanje šatora i privremenih objekata, organizovanje kampova i okupljanja, kao i kretanje motornim vozilima izvan puteva namenjenih za saobraćaj.

Kretanje građana neće biti dozvoljeno u zatvorenim delovima šuma, ograđenim lovištima, šumskim rasadnicima i na površinama na kojima se izvode šumarski radovi. Korisnici i vlasnici šuma dužni su da postave obaveštenja o zabranama i, u skladu sa procenom veterinarskih organa, ograniče ili potpuno zabrane pristup trećim licima.

Službena lica koja ulaze u ugrožena područja moraju da očiste i dezinfikuju obuću, opremu i vozila, dok svaka nezakonita ili opasna radnja mora biti prijavljena policiji, lokalnoj samoupravi, veterinarskoj organizaciji ili nadležnoj inspekciji.

Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude, ali se lako prenosi i može da izazove veliku štetu u svinjarstvu.

Ministarstvo je upozorilo da instrukcije nisu preporuka, već obavezujući nalog, kao i da će zbog nepoštovanja propisanih mera biti pokretani prekršajni postupci. Kazne za pravna lica, u zavisnosti od prekršaja, mogu iznositi do tri miliona dinara.