- Ove godine u takmičarskom delu učestvovao je 21 kosac iz Srbije i regiona, dok je u revijalnom delu učestvovalo šezdesetak kosaca. Peti put pobednik Kosidbe na Rajcu je mladi Čačanin, Vuk Vučković iz preljine kod Čačka koji je sada već tradicionalno dobitnik priznanja Zlatna kosa.

Uz oca i strica kosu je prvi put Vuk u ruke uzeo sa nepunih sedam godina i zaljubio se u ovu staru veštinu.

- Znam da moji vršnjaci možda imaju neke modernije i ekcentričnije hobije, ali za mene je ručno košenje broj jedan. Tu vam rade svi mišići, bolje je od svake teretane. Kad sam bio mali rekli su mi da imam urođen talenat i zato nisam odustao. Otac mi je pokazao prve poteze, a onda sam iskustvo sticao kroz vežbanje, kaže Vuk za RINU

Njegov trud se isplatio jer je sa 19 godina postao najmlađi pobednik u istoriji Kosidbe na Rajcu, a titulu je ove godine odbranio peti put. Kaže da je za zlatan otkos najvažniji dobar alat, ali i fizička snaga i veština.

- Dobra kvalitetna kosa je najbitnija, mora biti dobro naoštrena. Prvi zamah je ključan. Desnom nogom idete napred, pa malo zamahujete iz kuka, malo iz ramena. Najviše treba da kosite ovim središnjim delom, a ne vrhom kose”, otkriva svoju tajnu ovaj mladi kosač.

Na ovogodišnjoj Kosidbi na Rajcu drugo mesto pripalo je Mladenu Tomiću iz Mrkonjić Grada, a treće Mirku Kecmanu iz Bosanskog Petrovca.