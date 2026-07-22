Kada je u pitanju Moravički okrug koji obuhvata grad Čačak i opštine Lučani, Gornji Milanovac i Ivanjica najpopularnije žensko ime je Dunja, a muško Bogdan.

Na spisku najpopularnijih ženskih imena su se od drugog do desetog mesta našla imena: Sofija, Đurđa, Magdalena, Teodora, Anja, Milica, Isidora, Lenka i Una.

A posle Bogdana, najpopularnija imena za dečake su Vasilije, Luka, Pavle, Petar, Vukašin, Jakov, Aleksa, Lazar i Relja.

U 2024. godini, najpopularnije muško ime bilo je Vasilije, a žensko takođe Dunja. Od muških imena na listi ove godine nisu Vukan i Viktor, a kod ženskih Nađa, Danica, Helena, Maša i Anastasija, koje su na listi najpopularnijih bila godinu dana ranije.

Na nivou čitave Srbije, najpopularnije žensko ime je Sofija, a muško Vasilije koje je tron preuzelo od imena Luka koje je bilo najpopularnije ime za dečake tokom prošle godine.