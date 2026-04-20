Na deonici Pakovraće – Požega, od danas do 21. aprila izvode se radovi u tunelu Munjino brdo, zbog čega je za saobraćaj zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Požegi.

- Saobraćaj je preusmeren u desnu cev, gde se odvija dvosmerno, uz dodatnu regulaciju kroz službene prolaze ispred petlje Lučani i iza tunela. Zbog ovih izmena, zatvoreni su pojedini kraci petlje Lučani, kao i izlaz iz Požege ka ovoj petlji, što može izazvati usporenja i zadržavanja - naveli su za RINU u preduzeću Putevi Srbije.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene signalizacije, s obzirom na to da se saobraćaj odvija u izmenjenom režimu kroz tunel.

Dodatne poteškoće očekuju se i na deonici Arilje – Ivanjica. Na putu Arilje – Prilike, kod mesta Dobrače, danas od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju.

Kao alternativni pravac vozačima je na raspolaganju ruta Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike.

Na ostalim putnim pravcima u Srbiji takođe se izvode radovi, ali bez većih zastoja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, dok se na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača beleži zadržavanje za teretna vozila od oko 60 minuta na izlazu iz zemlje.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja unapred i prilagode vožnju uslovima na putu.