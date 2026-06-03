Na osnovu najnovijih analiza od 2. juna, JKP „Vodovod” i Zavod za javno zdravlje obaveštavaju Čačane da se voda iz gradske mreže sada može bezbedno koristiti za održavanje higijene i spremanje hrane.

- Za piće i dalje koristite vodu iz cisterni ili flaširanu vodu, sve dok ne stignu konačni mikrobiološki rezultati. Molimo vas da pratite zvanična uputstva, poručuju iz Zavoda za javno zdravlje.

Do problema sa vodosnabdevanjem došlo je prošlog ponedeljka, kada je pukla cev na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav.

Zavod za javno zdravlje Čačak danas je započeo ispitivanja kvaliteta vode, a nakon što je u nedelju u svim delovima Čačka obezbeđeno snabdevanje vodom za tehničku upotrebu, osim u selima koja se snabdevaju sa Rzavskog vodovoda, na području do Mojsinja i Donje Trepče.

Postupak kontrole podrazumeva uzorkovanje tokom tri dana, nakon čega se, ukoliko rezultati budu uredni, pravi pauza od tri dana. Potom se uzima kontrolni uzorak, a ukoliko i taj nalaz bude ispravan, Zavod za javno zdravlje Čačak proglasiće vodu hemijski i bakteriološki ispravnom za piće.

Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić rekao je da je do tada voda koja se nalazi u sistemu namenjena isključivo tehničkoj upotrebi, dok građani pijaću vodu mogu da obezbede iz cisterni postavljenih na gradskom i seoskom području.

Na ulicama više od 20 cisterni

"Na ulicama grada nalazi se više od 20 cisterni, a svakodnevno pristižu i donacije flaširane vode. Od Vlade Republike Srbije, odnosno Sektora za vanredne situacije, dobili smo značajnu količinu flaširane vode, koju sukcesivno distribuiramo predškolskim ustanovama, školama, bolnici i svim ostalim osetljivim kategorijama stanovništva", rekao je Milić.

Građanima je na raspolaganju i besplatan broj telefona za pomoć koji je dostupan 24 časa dnevno, a namenjen je prvenstveno osobama koje zbog bolesti ili drugih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterni ili prodavnica kako bi obezbedile vodu za piće.

Besplatna telefonska linija Situacionog centra Grada Čačka je 0800-112-032.

Milić je zahvalio medijima na profesionalnom izveštavanju tokom trajanja vanredne situacije.

"Čak su i oni mediji koji se ne slažu sa politikom koju vodimo korektno informisali javnost. Sa druge strane, na društvenim mrežama pojedinci su pokušavali da neproverenim i netačnim informacijama unesu zabunu među građane. Međutim, građani nisu podlegli takvim pokušajima. Posebnu zahvalnost dugujem svim građanima Čačka na strpljenju, razumevanju i odgovornosti koje su pokazali tokom ove vanredne situacije", naglasio je Milić.