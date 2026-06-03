- Priprema ovog projekta bila je veoma složena i zbog toga smo možda potrošili nekoliko meseci više. Kada imate podatak da se radi o objektu starom tačno 120 godina, jasno je da pripreme moraju da traju duže kako biste na adekvatan način mogli da sprovedete jednu sveobuhvatnu rekonstrukciju i sanaciju ovako značajnog objekta za veliko i poznato selo kao što je Gajdobra, ali i za samu opštinu Bačka Palanka, rekao je za RINU Darko Glišić ministar za javna ulaganja.

Vlada Republike Srbije izdvojila je 721 milion dinara preko Ministarstva za javna ulaganja za realizaciju ovog projekta. Nakon završetka radova objekat Osnovne škole u Gajdobri će imati više od 2.800 kvadrata ukupne površine.

- Očekujem da posao bude završen tokom marta 2027. godine, nakon čega ćemo krenuti sa pripremama za povratak oko 250 mališana i njihovih nastavnika. Tokom aprila ili najkasnije maja, kada budu pribavljene sve dozvole i kada objekat bude opremljen po najsavremenijim standardima, biće spreman za korišćenje. Ova škola će zaista izgledati velelepno nakon rekonstrukcije. To će biti bezbedan, siguran i potpuno nov objekat sa savremenom opremom, kakvu imaju sve škole koje smo obnovili širom Srbije. Radujem se tom trenutku i sigurno ću pred kraj radova ponovo doći da obiđem kako napreduje realizacija ovog značajnog projekta, naglasio je Glišić.

Ministar je podsetio da je Gajdobra mesto koje je do sada iznedrilo veliki broj sportista.

- Čuo sam mnogo istinitih priča koje čine istoriju ovog objekta, od poznatih košarkaša i rukometaša do ljudi koji su pronosili sportsku slavu širom tadašnje Jugoslavije i država nastalih nakon nje. Kada bi ovaj objekat mogao da govori, to bi bilo neverovatno svedočanstvo o svemu što se dešavalo između ovih zidova. Nažalost, zidovi su vremenom postali nebezbedni i ovo je zaista bio poslednji trenutak da se krene u ovakav posao, poručio je Glišić.

Predsedmik opštine Branislav Šušnica ističe da je ovo projekat koji je dugo bio osporavan i oko kojeg je bilo mnogo negativniho komentara, ali da su prava dela sve to demantovala

- Mnogi nisu verovali da će do njegove realizacije doći. Međutim, od 11. maja ove godine, kada je opština Bačka Palanka uvela izvođača u posao, dinamika radova je veoma dobra. Verujemo da će 721 milion dinara uloženih u ovu školu doneti ne samo novi izgled ovom objektu, već i bolje uslove za obrazovanje novih generacija. Nadamo se da će upravo iz ove škole izaći novi naučnici, stručnjaci i akademski građani koji će doprineti razvoju naše države, poručio je predsednik opštine.