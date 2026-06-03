- Pravo na besplatno letovanje ostvariće nosioci Vukove diplome i priznanja „Đak generacije“, kao i učenici osnovnih i srednjih škola koji su osvojili jedno od prva tri mesta na okružnim, republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Nagrada je namenjena i učenicima koji su u sportskim disciplinama osvojili jedno od prva tri mesta na državnim prvenstvima, potvrdio je za RINU načelnik Opštinske uprave Priboj, Đorđe Dujović.

Cilj ove mere je da se nagrade znanje, trud i rezultati koje učenici postižu tokom školovanja.

Program besplatnog letovanja obuhvatiće i učenike iz Prilužja, najveće srpske enklave u centralnom delu Kosova i Metohije, sa kojom Priboj neguje dugogodišnje bratske odnose. Pravo na boravak u Sutomoru imaće i članovi Društva za dečju i cerebralnu paralizu, Udruženja MNRO, Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih, kao i deca korisnici usluga Centra za socijalni rad.

Tokom prethodnih godina ovu pogodnost koristilo je u proseku oko 300 dece iz Priboja. Prošle godine na sedmodnevnom letovanju u Sutomoru boravilo je 350 učenika koji su nagrađeni za postignute rezultate u obrazovanju.