- Tokom 3. i 4. juna od 9 do 17 časova, izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Od 2. juna od 16 časova zbog postavljanja saobraćajane signalizacije za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka u levim tunelskim cevima, dok se saobraćaj odvija voznim saobraćajnim trakama. Radovi će se izvoditi uz obustavu saobraćaja u levim tunelskim cevima, dok će se saobraćaj dvosmerno odvijati kroz desne tunelske cevi tunela Savinac i Šarani, saopšteno je iz Puteva Srbije.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.15 časova na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 360 minuta, na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 360 minuta.

Na graničnom prelazu Bačka Palanka, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 360 minuta.