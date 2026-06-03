- Jako je lepo što se na taj način podržava jedno selo u kojem pretežno živi mađarsko stanovništvo. Potreba za vodom ista je svuda, bez obzira na nacionalnu pripadnost, i drago mi je što živimo u jednoj zemlji gde više gledamo stručnost i potrebe građana nego bilo kakve druge podele. To mi je posebno drago da danas možemo da kažemo. Ovo selo oživljava, i to je ono što je najvažnije život, kaže za RINU jedan od meštana.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je da je reč o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za opštinu Apatin i selo Kupusina.

- Ja mislim da je ovo jedan veoma značajan projekat za opštinu Apatin, za selo Kupusina u kojem se nalazimo danas, gde je krenula realizacija projekta vrednog 283 miliona dinara. Želja naša je da ljudima iz Kupusine i ovog dela koji gravitira ka tom selu omogućimo da imaju normalno vodosnabdevanje, s obzirom na to da su ovde cevi stare 56 godina, rekao je Glišić.

Prema njegovim rečima, postojeća mreža izrađena je od azbestno-cementnih cevi koje stvaraju velike gubitke i probleme u funkcionisanju sistema.

- Ovde postoje ogromni gubici i ljudi zaista imaju na dnevnom nivou velike probleme u funkcionisanju, jer je ili slab pritisak ili dolazi, kada je povećana potrošnja, do nestašica, naveo je ministar.

On je objasnio da projekat podrazumeva kompletnu rekonstrukciju i zamenu 19,3 kilometra vodovodne mreže.

- Naša želja je da ovih 19,3 kilometra u potpunosti rekonstruišemo i zamenimo, da postavimo potpuno nove materijale, nove cevi koje bi omogućile da nema gubitaka i da ljudi, na već postojeću proizvodnju vode koju imaju, dobiju veći dotok vode, bolji pritisak i normalnije vodosnabdevanje, rekao je Glišić.

U okviru projekta biće instalirani i novi sistemi za nadzor rada vodovodne mreže.

- Instaliraćemo i potpuno nove SCADA sisteme koji će nam omogućiti da pratimo eventualne probleme koji bi nastali u budućnosti i da detektujemo svaki kvar koji bi mogao da se desi, istakao je ministar.

Kako je naveo, projekat obuhvata oko hiljadu priključaka, od kojih se više od 800 nalazi u samoj Kupusini.

- Ja očekujem da ovaj posao završimo negde na jesen. Izvođač me je baš ohrabrio i zaista svaka čast ukoliko budemo tu dinamiku ispoštovali, da na jesen taj posao završimo i predamo ga građanima na upotrebu, rekao je Glišić.

On je naglasio da će završetak radova značiti kraj dugogodišnjih problema sa snabdevanjem vodom i podizanje kvaliteta života stanovnika.

- To će biti znak da su njihove muke prestale i da imaju jedan problem manje u svakodnevnom životu, odnosno da možemo da kažemo da je kvalitet života podignut na viši nivo, rekao je ministar.

Glišić je podsetio da je država ove godine izdvojila oko šest milijardi dinara za rešavanje problema u vodovodnim sistemima širom Srbije.

- Ja očekujem da to bude možda i duplo više naredne godine, jer naprosto stanje na terenu to zahteva. Ponoviću još jednom, to su mreže stare preko 50 godina. Nalazili smo u nekim opštinama i mreže stare 60 ili 65 godina, a neki standardi kažu da je sve preko 30 godina mreža zrela za zamenu i da pravi probleme građanima, rekao je on.

Ministar je dodao da je realizacija projekta u Kupusini primer dobre prakse i da radovi teku brže od planiranog.

- Konkretno, ovaj posao ide zaista dobro, mimo svih očekivanja. Ne postoji nikakav problem koji usporava radove, čak ljudi ubrzavaju samo izvođenje. Nadamo se da ćemo se ovde ponovo videti kada budemo mogli da kažemo da smo jednu veliku stvar za naše sugrađane uradili, zaključio je Glišić.

Predsednica opštine Apatin Dubravka Korać zahvalila je Ministarstvu za javna ulaganja na podršci projektu, ističući da lokalna samouprava ne bi mogla samostalno da realizuje investiciju ovakvog obima. Posebno je istakla značaj ministrove posete selu i direktnog razgovora sa građanima.

- Vrlo retko se dešava, ne znam da li se ikada i dešavalo, da jedan ministar dođe u ovako malo selo, da razgovara sa stanovništvom i da u ličnom kontaktu sa njima sazna njihove probleme, kao i da nas podrži, nas koji smo ovde na lokalu, u rešavanju problema stanovnika svih mesta, pa i ovih koja se tretiraju kao manja, navela je predsednica opštine.

Kako je rekla, rešavanje problema vodosnabdevanja predstavlja jedan od osnovnih preduslova za kvalitetniji život građana i razvoj sela.

- Kroz vodosnabdevanje, kroz ono što je najosnovnije, a to je zdrava voda koja će doći do svakog stanovnika ovog sela, mi rešavamo jedan gorući problem. Na taj način omogućavamo i ljudima koji su nekada otišli iz ovog sela da razmišljaju o povratku, rekla je Korać.

Ona je dodala da su predstavnici mesne zajednice već preneli informacije o porodicama koje razmišljaju o povratku u Kupusinu.

- Čuli smo upravo od predstavnika mesne zajednice da postoje porodice koje razmišljaju o povratku u Srbiju, u Apatin, u svoju Kupusinu i to je ono što nas najviše raduje, zaključila je predsednica opštine Apatin.