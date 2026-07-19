Pilav je ukusno, starinsko jelo koje se brzo sprema, a malo ko mu može odoleti. Ovo je provereni recept koji će uspeti i onima koji su prvi put u kuhinji.

Sastojci:

ulje

1 glavica crnog luka

1–2 šargarepe

200 g pirinča

kuvano ili proprženo pileće meso

voda

vegeta, biber, peršun

Priprema:

Sitno seckani crni luk i šargarepu propržite na zagrejanom ulju dok ne omekšaju. Zatim dodajte pirinač i kratko ga prodinstaje nekoliko minuta.

Potom umešajte pileće meso, nalijte vodom, pa začinite vegetom, biberom i peršunom.

Kuvati na laganoj vatri oko pola sata, odnosno dok pirinač ne omekša i upije tečnost. Zatim pilav staviti u rernu i zapeći 10 do 15 minuta na 200 °C.