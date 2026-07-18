Na obroncima Stare planine, gde je priroda još uvek divlja, a znanje prenosi tišinom i iskustvom, raste biljka koju su naši preci poštovali kao svetinju – vidova trava. Iako je u savremenoj fitoterapiji gotovo nepoznata, u narodnoj tradiciji Srbije verovalo se da ova biljka ima moć da “otvori oči” – kako doslovno, tako i duhovno.

Šta je vidova trava i kako izgleda?

Vidova trava, poznata i kao vidac, očanica ili eufrazija, mala je biljka sa nežnim ljubičastim ili plavim cvetovima. Raste na visokim planinskim livadama, najčešće iznad 1000 metara nadmorske visine. Ime je dobila po prazniku Vidovdan, kada se tradicionalno brala jer se verovalo da tada ima najveću lekovitu moć.

Najčešće se koristila za ispiranje očiju, ali i za duhovno “pročišćenje” i kao zaštita od zlih sila.

Narodna verovanja i duhovna simbolika

U narodnoj medicini Srbije verovalo se da vidova trava pomaže da čovek “jasnije vidi” – ne samo fizički, već i u prenosnom smislu: da donese mudrost, razboritost i zaštitu od laži. Zato su je često nosili pastiri i putnici kao amajliju, ušivenu u rub odeće ili skrivenu u torbi.

Travarice sa Stare planine i danas je beru u zoru na Vidovdan, uz molitvu i tišinu, jer se veruje da biljka upija energiju onog ko je bere.

Za šta se koristi i kako se priprema?

Vidova trava se u narodnoj medicini koristi najčešće za:

ispiranje očiju kod konjuktivitisa i zamora

umivanje lica kod akni i nečiste kože

čajeve za smirenje i duhovni balans

zaštitu od “zlih očiju” i negativne energije

Najčešće se priprema kao čaj: jedna kašičica suve biljke prelije se šoljom vrele vode i ostavi da odstoji 10 minuta. Koristi se i za obloge ili u kombinaciji sa medom.

Gde je možete pronaći i kupiti?

Iako je retka, vidova trava se može naći kod starijih travara u okolini Pirota, Knjaževca i sela podno Stare planine. Na pijacama je prodaju žene koje je beru po starim običajima, a poneka poljoprivredna domaćinstva je suše i pakuju kao deo turističke ponude.

U vremenu kada se sve više okrećemo prirodi i iskonskom znanju, vidova trava nas podseća da su lek i mudrost često nadohvat ruke – samo treba znati gde gledati.