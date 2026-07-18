Jelo koje je savršeno za vrele letnje dane je svakako musaka.
Mnogima omiljeni recept okupiće celu porodicu za stolom.
Sastojci:
za 4 osobe
1 kg krompira
500 g mlevenog mesa
ulje
so
biber
crvena paprika
čili po zelji
2 jaja
1 čaša mleka
1 kašika brašna
1/2 crveni luk
2-3 čes
Priprema:
1.
Krompir oljuštiti i izrezati na tanke okrugle listove. U posudu ih nauljiti i staviti jednu kašiku soli.
2.
Sitno iseckati crveni i bijeli luk i prepržiti. Dodati mleveno meso i začiniti ga sa dve kašike soli, jednom kašikom bibera, malo mlevene crvene paprike i malo chilija po želji. Pržiti dok meso ne bude gotovo.
3.
Pleh ili tepsiju premazati uljem ili margarinom i redati prvi sloj krompira, preko njega sloj mesa i tako sve dok se ne potrosi smesa.
4.
Kada se poreda, staviti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i tako peći 20ak min - dok ne primetite da je krompir skoro pečen.
5.
U posudu umutiti dva jaja, kašiku brašna i šolju mleka. S tom smesom preliti musaku iz pećnice i vratiti nazad da se peče dok ne bude krompir u potpunosti pečen.
6.
Na kraju, po Vašoj želji, narendajte sira preko, isključite rernu i ostavite da se sir otopi.
Prijatno!
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