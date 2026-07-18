Jelo koje je savršeno za vrele letnje dane je svakako musaka.

Mnogima omiljeni recept okupiće celu porodicu za stolom.

Sastojci:

za 4 osobe

1 kg krompira

500 g mlevenog mesa

ulje

so

biber

crvena paprika

čili po zelji

2 jaja

1 čaša mleka

1 kašika brašna

1/2 crveni luk

2-3 čes

Priprema:

1.

Krompir oljuštiti i izrezati na tanke okrugle listove. U posudu ih nauljiti i staviti jednu kašiku soli.

2.

Sitno iseckati crveni i bijeli luk i prepržiti. Dodati mleveno meso i začiniti ga sa dve kašike soli, jednom kašikom bibera, malo mlevene crvene paprike i malo chilija po želji. Pržiti dok meso ne bude gotovo.

3.

Pleh ili tepsiju premazati uljem ili margarinom i redati prvi sloj krompira, preko njega sloj mesa i tako sve dok se ne potrosi smesa.

4.

Kada se poreda, staviti da se peče u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni i tako peći 20ak min - dok ne primetite da je krompir skoro pečen.

5.

U posudu umutiti dva jaja, kašiku brašna i šolju mleka. S tom smesom preliti musaku iz pećnice i vratiti nazad da se peče dok ne bude krompir u potpunosti pečen.

6.

Na kraju, po Vašoj želji, narendajte sira preko, isključite rernu i ostavite da se sir otopi.

Prijatno!