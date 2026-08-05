Smesa za uštipke često izgleda savršeno dok odmara, a onda tokom prženja nastane razočaranje – umesto vazdušastih zalogaja dobijete tvrde i masne komade testa. Tajna nije u komplikovanom receptu, već u jednom malom dodatku koji mnoge domaćice koriste.

Dovoljna je samo jedna kašika kisele mineralne vode.

Sastojak koji pravi razliku u smesi za uštipke

Kisela voda zbog mehurića pomaže da testo bude laganije i prozračnije, pa uštipci tokom prženja lepše narastu i dobiju onu šupljikavu unutrašnjost koju svi vole.

Na 500 grama brašna dovoljna je jedna supena kašika kisele vode. Ne treba preterivati, jer previše tečnosti može da promeni strukturu testa.

Neke domaćice dodaju i malo rakije u smesu. Ona tokom prženja brzo ispari i može pomoći da uštipci upiju manje masnoće, ali ne utiče na njihovu vazdušnost kao kisela voda.

Zašto uštipci brzo postanu tvrdi?

Najčešća greška je dodavanje previše brašna. Kada testo napravimo previše čvrstim, uštipci mogu lepo izgledati dok su vreli, ali se vrlo brzo stegnu čim se ohlade.

Smesa za uštipke treba da bude mekana i blago lepljiva. Ako se lepi za ruke, nemojte odmah dodavati još brašna. Bolje je ruke premazati sa malo ulja i tako oblikovati testo.

Ne dirajte testo kada lepo naraste

Kada testo udvostruči zapreminu, nemojte ga ponovo dugo mesiti. Tako izbacujete vazduh koji je napravio ono što želite – mekane i rahle uštipke.

Vadite ih kašikom i spuštajte direktno u dobro zagrejano ulje.

Kada je smesa za uštipke gotova, sledi najvažniji korak

Ni najbolja smesa za uštipke neće pomoći ako ulje nije dovoljno vrelo. Ako ubacite malo testa i ono odmah krene da se podiže uz sitne mehuriće, temperatura je dobra.

U mlakom ulju uštipci upijaju masnoću i postaju teški. Zato ih pržite u dubljem ulju i nemojte stavljati previše komada odjednom, jer će temperatura naglo pasti.

Jedna greška posle prženja kvari hrskavost

Vruće uštipke mnogi odmah poklope krpom kako bi ostali topli. Međutim, para koja se zadržava između njih može da omekša koricu.

Bolje ih je kratko ostaviti na papirnom ubrusu ili rešetki, pa tek onda poslužiti.

Za mekane i vazdušaste uštipke nisu potrebni komplikovani trikovi. Najvažnije je da testo ostane dovoljno meko, da ulje bude dobro zagrejano i da mu dodate onu malu kašiku koja pravi razliku.