Saobraćajna policija u Baru nastavila je digitalno patroliranje gradskim ulicama, a tokom pojačane kontrole uz pomoć drona otkriveno je i sankcionisano 16 vozača zbog teških saobraćajnih prekršaja.

Bespilotna letelica korišćena je za nadzor saobraćaja iz vazduha, a kamere su precizno zabeležile nepropisna preticanja i korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje.

– Na osnovu video-zapisa identifikovano je i sankcionisano 16 vozača. Osam njih procesuirano je zbog nepropisnog preticanja, dok je još osam kažnjeno zbog korišćenja mobilnog telefona za volanom, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Među sankcionisanima su državljani Rusije i Turske, kao i vozači iz Bara i Ulcinja. Jedan od njih kažnjen je i zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

Policija je najavila da će akcije uz korišćenje dronova biti nastavljene, a pojačane kontrole danas se sprovode na putnom pravcu Podgorica–Virpazar.

Poseban akcenat biće na otkrivanju prekršaja koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama.