Pita sa kupovnim korama može da izgleda savršeno kada izađe iz rerne, a da već posle pola sata izgubi onu mekoću koju svi volimo.

Tanke kore nisu problem – razlika je u jednom detalju koji mnoge domaćice preskaču kada pripremaju preliv.

Greška koja pitu čini teškom

Najveći problem često nisu same kore, već ono čime ih prelijemo. Pogrešan izbor masnoće može da učini da se tanki slojevi slepe, da donji deo ostane težak, a gornji prebrzo izgubi mekoću.

Ulje je najčešći izbor jer ga svi imamo u kuhinji, ali kod nekih pita može da napravi baš suprotan efekat od onog koji želimo.

Umesto laganih slojeva koji se listaju, kore upiju previše masnoće i izgube onu poznatu domaću teksturu.

Tajna preliva za kupovne kore

Jedan dodatak u prelivu pravi veliku razliku. Umesto klasičnog ulja, dodajte 3 kašike rastopljene svinjske masti, prohlađene toliko da ostane tečna, ali ne vruća.

Pomešajte je sa jogurtom, kiselom vodom, jajima, brašnom i praškom za pecivo.

Mast se tokom pečenja drugačije ponaša od ulja – topi se između slojeva i pomaže da se naprave sitni vazdušni džepovi.

Zbog toga pita dobija onu lepu strukturu: spolja rumenu koricu, a iznutra meke i sočne slojeve.

Razmera zbog koje se pita lista i ostaje sočna

Za standardno pakovanje od 500 grama kora pripremite sledeći preliv za kupovne kore.

Čaša u ovoj razmeri ima 180 mililitara, pa rezultat neće zavisiti od veličine posude iz kuhinjskog ormarića.

45 grama rastopljene svinjske masti (3 kašike)

180 mililitara jogurta (1 čaša)

180 mililitara kisele vode (1 čaša)

20 grama mekog brašna (2 ravne kašike)

12 grama praška za pecivo (1 kesica)

3 jaja

1 gram soli, odnosno prstohvat

Prvo umutite jaja i jogurt, zatim dodajte kiselu vodu, brašno sa praškom i so. Prohlađenu tečnu mast sipajte poslednju uz stalno mešanje, kako jaja ne bi počela da se zgrušavaju.

Kako premazati kore bez masnih i suvih mesta

Svaku drugu koru premažite tanko, od ivice do ivice, pa dodajte nadev po izboru. Za gibanicu možete kore blago gužvati, dok ih za pitu sa sirom ili mesom slažite ravnije da se presek lepo vidi.

Kad složite pitu, ostatak preliva rasporedite po površini i sačekajte 10 minuta. To kratko mirovanje daje tečnosti vreme da uđe među slojeve, bez pretvaranja donjih kora u mokru masu.

Mast vraća ukus pite iz stare kuhinje

Tradicionalno razvlačene kore premazivale su se mašću, pa ovaj dodatak vraća poznat miris domaće pite ili pečenja iz crepulje. Mast daje mekoću i listanje, dok jogurt donosi blagu kiselost, a kisela voda rastresitost.

Sočna pita sa kupovnim korama peče se na 200 stepeni, oko 30 do 40 minuta. Izvadite je kada vrh postane zlatnosmeđ, ivice se odvoje, a sredina više ne podrhtava pri pomeranju pleha.

Hoćete li sledeći pleh preliti mašću ili ćete ponovo rizikovati sa punom čašom ulja?