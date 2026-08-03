Mnogi svakodnevno bacaju nešto iz kuhinje, a ne znaju da to može biti korisno i za cveće u saksiji.
Dok jedni kupuju skupe preparate za negu biljaka, jednostavan trik možda već imaju kod kuće. Tajna se ne krije u flašici od 600 dinara, već u onome što često završava u sudoperi.
Pirinčana voda i cveće u saksiji: zašto to uopšte radi
Voda koja ostane posle kuvanja pirinča često završi u sudoperi, a može imati još jednu korisnu namenu u domu. U njoj ostaju skrob i male količine hranljivih materija koje mogu pomoći zemlji i biljkama.
Pirinčana voda nije čudotvorna prihrana koja će preko noći promeniti izgled biljke, ali može biti dobar dodatak redovnoj nezi. Skrob pomaže životu u zemlji, dok sitne količine minerala stvaraju bolje uslove za koren.
Cveće u saksiji, poput muškatli i fikusa, može lepo reagovati kada se ovaj trik koristi pravilno i povremeno.
Kako pravilno koristiti pirinčanu vodu za cveće
Najvažnije je da voda bude potpuno ohlađena i da u njoj nema soli. Pravila su jednostavna:
- Koristite samo vodu bez soli.
- Ostavite je da se ohladi pre zalivanja.
- Sipajte je direktno u zemlju, ne preko listova.
- Koristite je povremeno, otprilike jednom u dve nedelje.
Ako je voda veoma gusta i bela, možete je razblažiti običnom vodom. Tako će biti blaža za biljke i neće napraviti težak sloj na površini zemlje.
Greške zbog kojih cveće u saksiji ne buja
Jedna od najčešćih grešaka je korišćenje vode koja je danima stajala. Pirinčana voda se brzo menja, naročito tokom toplih dana, pa može dobiti neprijatan miris i privući mušice.
Takođe, nemojte preterivati sa količinom. Biljkama je potrebna ravnoteža – dovoljno hranljivih materija, ali i vazduha u zemlji. Previše skroba može otežati zemlji da ostane prozračna.
Najbolji efekat daje kada se ovaj trik kombinuje sa osnovnom negom: pravilnim zalivanjem, dovoljno svetla i odgovarajućom zemljom.
Još jedan trik iz kuhinje za bujne biljke
Osim pirinčane vode, neki koriste i vodu od kuvanog krompira ili jaja, ali samo ako nije slana i ako je potpuno ohlađena.
Ipak, nisu sve biljke iste. Kaktusi i sukulenti, na primer, ne vole često vlažnu zemlju i njima više prija ređe zalivanje.
Ponekad se najjednostavniji trikovi za negu biljaka kriju upravo u stvarima koje već imamo kod kuće.
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