Domaća pita je najlepša kada su kore rumene, a fil za pitu mirisan, sočan i taman kako treba. Ipak, mnogima se desi da nadev bude previše vlažan, da pita ne dobije onu zlatnu boju ili da se raspada pri sečenju.

Tajna nije u komplikovanom receptu ni skupim dodacima. Jedan mali trik iz kuhinje dovoljan je da fil za pitu dobije bolju teksturu, a pita ukus koji podseća na onu bakinu.

Mali dodatak koji menja ceo nadev

Griz. Obična pšenična krupica, ona ista iz koje se pravi griz sa mlekom, kesica od pola kile košta koliko i jedan hleb.

Umešate dve pune kašike u nadev pre nego što ga stavite na kore, promešate rukom i ostavite pet minuta da odstoji. Za to vreme griz počne da vuče vlagu na sebe i smesa vidno zgušnjava, prestaje da curi sa kašike.

Kod pite sa sirom radi najbolje kad je sir mekan i mlad, onaj koji se prodaje u kofici.

Kod pite sa tikvicama je gotovo obavezan, jer rendane tikvice puste toliko soka da bi bez njega kore plivale.

Za pitu s mesom je dovoljna jedna kašika, meso ionako drži manje vode.

Zašto griz pravi razliku u piti, a brašno ne

Brašno se u vlažnom nadevu skupi u grudvice i posle pečenja ostavi bledi, brašnjav ukus. Griz je krupniji, upija polako i tokom pečenja nabubri.

Umesto lokvice na dnu dobijete nadev koji se drži zajedno kad zasečete parče. Struktura postane rastresita, a ne gnjecava.

Suvi keks, prezle i kukuruzno brašno rade sličan posao, ali svaki nosi svoj ukus. Prezle su najbliža zamena kad nemate griz, samo ih uzmite nemasne i neslane. Kukuruzno brašno daje malo hrapaviju teksturu koja lepo ide uz pitu sa spanaćem.

Kako da pita dobije zlatnu koricu

Zlatna boja nije stvar sreće nego masnoće i temperature. Pita se peče na 200 stepeni prvih petnaest minuta, pa se temperatura spusti na 180 do kraja.

U tim prvim minutima kore se stegnu i para izlazi napolje umesto da se skuplja unutra.

Premazivanje na kraju odlučuje sve. Kad izvadite pitu, premažite je smesom od dva jajeta, dve kašike jogurta i malo ulja, pa je vratite u rernu na tri minuta. Kora dobije sjaj i onaj miris zbog kog cela zgrada zna šta se peče.

Šta uraditi ako je fil za pitu ipak previše redak?

Dodajte još jednu kašiku griza i ostavite nadev da odstoji deset minuta na sobnoj temperaturi. Ako je i dalje redak, ocedite tikvice ili sir kroz gazu i tek onda mešajte.

Greške koje kvare domaću pitu

Prva je previše fila. Tanak sloj fila po kori daje bolju pitu od debelog, jer se para lakše izvuče napolje. Druga je pečenje u maloj rerni na najnižoj rešetki, gde donja kora izgori pre nego što se gornja zarumeni.

Treća greška je poklapanje vrele pite krpom. Para nema kud i za deset minuta pretvori hrskavu koru u gumu. Ostavite je otkrivenu petnaest minuta, pa je tek onda pokrijte ako se hladi predugo.

Nikad ne solite nadev unapred ako pitu pravite sat vremena ranije. So izvlači vodu iz sira i tikvica, pa griz mora da radi duplo. Posolite neposredno pre stavljanja na kore.

Koji je vaš trik za pitu koja ne pusti vodu, griz, prezle ili nešto treće iz babine sveske?