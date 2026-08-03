- Bespilotne letelice nadziru kritične deonice na kojima nesavesni vozači neretko vrše preticanje preko pune linije i drugim opasnim manevrima ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Iz vazduha se posebno prate mesta na kojima su ovakvi prekršaji najčešći, potvrđeno je za RINU.

Uz pomoć dronova, policija efikasnije otkriva najteže saobraćajne prekršaje i identifikuje vozače koji ne poštuju propise. Pojačana kontrola sprovodi se u periodu kada je intenzitet saobraćaja znatno povećan zbog smene turista.

Nadležni apeluju na sve vozače da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne rizikuju nepropisnim preticanjima, kako bi putovanje proteklo bezbedno za sve učesnike u saobraćaju.