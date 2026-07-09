"Bolesnici s mentalnim poremećajima primani su na lečenje po nalogu suda, što je neretko bila praksa i u naprednijim zemlјama Evrope i Zapada. U arhivi i dokumentaciji bolnice "Dr Laza K. Lazarević" u periodu od 1880. do 1887. godine čuva se 156 istorija bolesti u koje su unete „lekarske svedodžbe“, a 50 je svojom rukom pisao i potpisao dr Laza K. Lazarević. On je u navedenom periodu opservirao gotovo trećinu hospitalizovanih duševnih bolesnika ondašnje cele Srbije."

Školovanje i karijera

Laza Lazarević je rođen 13. maja 1851. godine u Šapcu. Otac mu se zvao Kuzman i po zanimanju je bio trgovac. Majka mu se zvala Jelka. Udala se za njegovog oca sa samo petnaest godina. Imao je tri sestre. Kada je Lazarević imao devet godina njegovu porodicu zadesila je teška tragedija. Umire mu otac, koji je bio stub porodice. Tada svu brigu o četvoro dece preuzima njegova energična majka. Postavlja se autoritativno, vapitava ih i dalje patrijarhalno, kako je to činio njen muž, dok je bio živ.

Osnovnu školu pohađa u Šapcu, kao i četiri razreda gimnazije. Od ranog detinjsva pokazuje veliki interes za pisanu reč, pa i tada, vrlo često čita knjige raznih svetskih autora. Godine 1867. upisuje Pravni fakultet tadašnje Velike škole. U tom periodu studija pokazuje veliki interes za ruski jezik i književnost, pa tako čita velike ruske pisce kao što je Pisarev. Svakako da su ovi vrsni književnici imali veliki uticaj na njegov književni rad i stvaranje.

Godine 1871. dok je studirao pravo, imao je čast, kao uzoran student, da dobije stipendiju kako bi studirao medicinu u Berlinu, čiji je Medicinski fakultet bio jedan od najcenjenijih i najprestižnijih u Evropi. Tamo su profesori bili uspešni naučnici. Ali, Lazarević ipak završava studije prava, pošto mu stipendiju oduzimaju zbog tadašnjih političkih problema. Iduće godine opet dobija stipendiju za medicinske studije i odlazi u Berlin. Prekida studije za vreme rata na dve godine. Odaziva se mobilizaciji i vraća se u svoju zemlju. Tokom rata pomaže u lečenju ranjenih, za šta je i odlikovan. Studije medicine nastavlja u Berlinu, gde je 1879. godine i diplomirao sa najvišim ocenama. Potom se vraća u Beograd i počinje da radi kao lekar.

Ljubavni život i porodica

Laza je imao mnoge bezuspešne ljubavi koje su ga inspirisale na veliki književi rad. Svoju suprugu sreće sasvim slučajno i što je najbizarnije - ženi je još slučajnije.