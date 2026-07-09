Većina ljudi ga smatra običnim korovom i bez razmišljanja ga čupa iz bašte. Međutim, tušt (Portulaca oleracea) je jestiva samonikla biljka koja se vekovima koristi u ishrani i narodnoj medicini. Poznat je i pod nazivima tušanj, tušac, portulak i ledena trava, a najčešće raste ispod paradajza, uz staze i na osunčanim mestima.

Tušt se lako prepoznaje po mesnatim, sočnim listovima i sitnim žutim cvetovima. Veoma je otporan, a njegovo seme može da opstane u zemljištu i nekoliko decenija.

Zašto je tušt toliko cenjen?

Istraživanja pokazuju da je ova biljka bogata antioksidansima, vitaminima i mineralima. Sadrži značajne količine omega-3 masnih kiselina, vitamina A, C i E, kao i magnezijuma, kalcijuma, gvožđa i kalijuma.

Zbog svog sastava često se navodi da može doprineti:

jačanju imuniteta;

normalnoj funkciji srca i krvnih sudova;

zdravlju kože i vida;

boljem varenju;

zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Svež tušt ima i blago diuretičko dejstvo, pa se često koristi kao deo uravnotežene ishrane.

Kako se koristi u ishrani?

Na Bliskom istoku, u Kini i mediteranskim zemljama tušt je cenjena namirnica. Može da se jede sirov ili termički obrađen, a ukus mu je blago slankast i osvežavajući.

Najčešće se dodaje u:

sveže salate;

čorbe i variva;

kajganu;

rižoto;

smutije;

jela od povrća.