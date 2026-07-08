- Kad bi moja baka uključila usisivač, znala je cela zgeada da je počelo veliko spremanje. Usisivač jeste bio glasan, ali je radio kao zmaj. Taj zvuk i danas mogu da prepoznam i podseća me na detinjstvo, kaže za RINU Milena iz Čačka.

Za razliku od savremenih uređaja sa brojnim funkcijama i mnogo dugmića, kod Slobodinih usisivača nije bilo puno filozofije. Imali ste motor, crevo i četku i kuća bi zablistala za samo par minuta.

- Kupili smo ga sedamdesetih godina. Svi su tada gledali da kupe nešto što će trajati. Nije bilo bacanja i menjanja svake godine. Evo, još ga čuvamo. Kad treba za garažu ili veliko čišćenje, on i dalje radi, kaže penzioner Rajko Ilić.

O dugovečnosti ovog aparata godinama kruže priče. Na društvenim mrežama često se može pročitati da njihove usisivači iz „Slobode“ i dalje rade, čak i posle nekoliko decenija upotrebe.

- Imamo noviji usisivač za svaki dan, ali ovaj stari ne damo. On je uspomena. Kad ga uključim, kao da se vrati vreme kada smo svi bili zajedno u kući, kaže Marija iz Čačka.

Upravo ta kombinacija snage i prepoznatljivog zvuka napravila je od „Slobode“ svojevrsni kulturni simbol. Internet generacije danas ga pronalaze na fotografijama i u pričama roditelja i baka i deka, dok ga vlasnici starih primeraka nazivaju „neuništivim“.

U Čačku je ovaj uređaj ostao važan deo industrijske istorije grada.

Fabrika „Sloboda“ proizvodila je različite kućne aparate, a njen usisivač ostao je jedan od najprepoznatljivijih proizvoda koji je iz ovog grada otišao u gotovo sve krajeve bivše Jugoslavije.