Nakon vađenja belog i crnog luka, mnogi baštovani ostave gredicu praznu do jeseni, ali to je velika šteta. Jul još uvek nudi dovoljno vremena za novu setvu, posebno ako se izaberu kulture koje brzo rastu i dobro podnose letnje uslove.

Prazna gredica tokom leta brzo se isušuje, zarasta u korov i gubi strukturu. Zato je bolje odmah je iskoristiti za novo povrće ili barem za zeleno đubrenje koje će poboljšati zemljište.

Pre nove setve zemlju treba očistiti od ostataka luka i belog luka, prorahliti je i po mogućnosti dodati malo komposta. Ako je zemljište jako suvo, dobro je temeljno ga zaliti dan pre setve.

Neki od najboljih izbora

1. Blitva: Jedan od najboljih izbora nakon luka i belog luka je blitva. Može se sejati tokom leta, dobro podnosi berbu list po list i u jesen daje kvalitetan prinos. Najbolje uspeva ako se redovno zaliva i ako nije izložena najjačem suncu tokom celog dana.

2. Cvekla i šargarepa: Cvekla će do jeseni stići da razvije lepe korenove, dok šargarepi treba malo više strpljenja. Za šargarepu je posebno važno da zemlja bude rastresita i bez kamenčića, jer u tvrdom tlu koren često bude račvast.

3. Pasulj: Na praznu gredicu može da se posadi i pasulj, posebno niže sorte. On voli toplo tlo i brzo raste, pa uz dovoljno vlage može dati dobar prinos krajem leta ili početkom jeseni.

4. Rukola: Rukola je odlična za one koji žele brzu berbu. Brzo niče i već posle nekoliko nedelja može da se koristi u salatama. Tokom velikih vrućina bolje je sejati je u polusenci jer na jakom suncu može brzo da ode u seme.

5. Salate: Možete da posejete i salatu, ali treba birati sorte koje bolje podnose leto. Gredicu je dobro lagano zaseniti dok seme ne nikne, jer visoke temperature mogu otežati klijanje.

6. Rotkvice: Rotkvice su još jedna brza opcija, ali leti traže redovnu vlagu. Ako se zemlja osuši, postaju ljute, drvenaste i sitne. Zato ih je najbolje sejati u manjim količinama i redovno zalivati.

7. Peršun: Peršun se takođe može sejati, ali sporo niče pa je potrebno strpljenje. Ako se odlučite za peršun, važno je da se površinski sloj zemlje ne osuši dok seme ne nikne.

Najveća greška je ostaviti gredicu praznu

Ko ne želi da seje povrće, može posaditi biljke za zeleno đubrenje. Facelija, heljda ili detelina pomažu da se zemlja zaštiti od isušivanja, guše korov i poboljšavaju strukturu zemljišta.

Najveća greška je ostaviti gredicu praznu. Sunce, vetar i pljuskovi brzo iscrpljuju zemlju, a korov zauzima prostor koji bi mogao da se iskoristi za novu berbu.

Ako ste izvadili beli i crni luk, gredica je sada odlična prilika za drugi krug bašte. Uz malo komposta, redovno zalivanje i dobar izbor kultura, do jeseni još uvek možete da uberete dosta povrća.

(Lika.online)