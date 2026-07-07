Jeste li vi srećna osoba? I zbog čega sste tačno srećni? Sreća je onaj suptilni dodatak kojem se svi radujemo jer nije trajna, ni konstantna. Uvek postoje i oni ljudi za koje kažemo da imaju sreću u životu. A da li se radujete kada naiđete na simbol sreće? Na detelinu sa četiri lista u travi, potkovicu pokraj puta, kad dobijete srećni bambus, dobijete sedište br. 7 u pozorištu ili vam jednostavno bubamara sleti na ruku? Iza svih pomenutih amajlija ili simbol sreće stoje i zanimljive priče i verovanja. Tako je u vezi s bubamarom.
Bubamara se smatra insektom koji donosi sreću. A kada vam iznenada sleti na ruku, izaziva neopisivo ushićenje, naročito kod dece. I odmah se stariji sete pesmice: „Bubamaro, let, let, u daleki svet...", pa ne mogu da se ne sete svoga detinjstva i sreće, a ni oni nisu imuni na lepotu i simboliku bubamara.
Mala jarkocrvena buba sa crnim tačkicama i crnom glavom svima nam je u svesti povezana za nešto lepo, za sreću, za nove lepe vesti od prijatelja iz daleka.
Kada vam sledećeg puta bubamara odleti sa ruke, pomislite i poželite nešto lepo, a važno je da znate odakle dolazi verovanje da bubamare donose sreću.
Bubamare su neverovatno korisni insekti za svakog baštovana, ubijajući gadne uobičajene štetočine kao što su lisne vaši i brašnaste bube. Moguće je da je ovo poreklo i njihove navodne sreće - farmeri su dolazak bubamare videli kao znak da će njihovi usevi napredovati. Danas se bubamarica koja sleti na vas i dalje smatra srećom.
Neka verovanja o bubamari postaju još konkretnija: ako zaželite želju dok držite bubamaru, pravac u kojem leti navodno će biti odakle će doći vaša sreća.
Bubamara koja sleti na vas dok ste bolesni navodno će vas izlečiti.
Brojanje tačaka će vam reći koliko ćete meseci sreće imati, ili koliko novca ćete dobiti, ili bilo koje drugo brojčano ispitivanje u vezi sa srećom.
Sa druge strane, ako ubijete bubamaru, to bi trebalo da vam donese tešku nesreću, a to verovanje živi u mnogim kulturama.
I da, evo pesmice koje se svi s radošću sećamo: "Bubamaro, let, let u široki svet, donesi mi pismo, videli se nismo, ja i ujka Paja još od prošlog maja."
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