Jeste li vi srećna osoba? I zbog čega sste tačno srećni? Sreća je onaj suptilni dodatak kojem se svi radujemo jer nije trajna, ni konstantna. Uvek postoje i oni ljudi za koje kažemo da imaju sreću u životu. A da li se radujete kada naiđete na simbol sreće? Na detelinu sa četiri lista u travi, potkovicu pokraj puta, kad dobijete srećni bambus, dobijete sedište br. 7 u pozorištu ili vam jednostavno bubamara sleti na ruku? Iza svih pomenutih amajlija ili simbol sreće stoje i zanimljive priče i verovanja. Tako je u vezi s bubamarom.

Bubamara se smatra insektom koji donosi sreću. A kada vam iznenada sleti na ruku, izaziva neopisivo ushićenje, naročito kod dece. I odmah se stariji sete pesmice: „Bubamaro, let, let, u daleki svet...", pa ne mogu da se ne sete svoga detinjstva i sreće, a ni oni nisu imuni na lepotu i simboliku bubamara.