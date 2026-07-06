Letnja subota, predveče, vrućina jenjava - pravo je vreme za nešto slatko. Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, a koh je sigurno jedan od njih. Miris pečenog biskvita i toplog vanilin mleka mnoge vraća u detinjstvo, kada je ovaj jednostavan kolač bio nezaobilazan na porodičnoj trpezi.

Ipak, leti dobija potpuno novo lice. Kada se dobro rashladi u frižideru, postaje lagan, osvežavajući desert koji prija čak i tokom najvećih vrućina.

Tajna savršenog koha nije samo u sastojcima, već u jednom malom triku zbog kojeg će upiti baš svaku kap mleka, a ipak ostati mekan i vazdušast.

Sastojci:

Za biskvit:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika glatkog brašna

1 kesica vanilin šećera

prstohvat soli

Za preliv:

800 ml punomasnog mleka

3 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni, a pleh dimenzija približno 20 x 30 centimetara obložite papirom za pečenje ili ga lagano premažite maslacem.

Odvojite belanca od žumanaca.

Belanca sa prstohvatom soli umutite u čvrst sneg, pa postepeno dodajte šećer i vanilin šećer dok ne dobijete gustu i sjajnu masu.

Na najmanjoj brzini miksera dodajte jedno po jedno žumance.

Na kraju špatulom pažljivo umešajte prosejano brašno kako bi smesa ostala što vazdušastija.

Sipajte je u pripremljen pleh i pecite 20 do 25 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnu boju.

Tajna savršenog preliva

Dok se biskvit peče, zagrejte mleko sa šećerom i vanilin šećerom.

Važno je da mleko bude toplo, ali da ne proključa.

Pečen koh ostavite svega pet minuta da se malo prohladi, a zatim ga izbockajte čačkalicom ili viljuškom po celoj površini.

Tek tada polako prelivajte mleko, iz nekoliko navrata.

Upravo je to trik zbog kog će svaki deo kolača ravnomerno upiti preliv, a neće se raspasti niti postati gnjecav.

Najlepši je kada dobro odstoji

Nakon što upije mleko, ostavite koh da se potpuno ohladi.

Zatim ga stavite u frižider na najmanje tri sata.

Još je ukusniji ako prenoći, jer tada postaje još sočniji, a svi ukusi se savršeno povežu.

Mali trikovi zbog kojih uvek uspeva

Da bi koh bio lagan i mekan kao oblak, vredi zapamtiti nekoliko pravila:

koristite jaja sobne temperature;

brašno obavezno prosejte;

belanca umutite u čvrst sneg;

brašno umešajte ručno, bez jakog mešanja;

mleko sipajte postepeno, nikako odjednom;

ostavite kolač dovoljno dugo u frižideru.

Kako ga poslužiti leti?

Iako je odličan i sam, leti postaje još ukusniji uz sveže sezonsko voće.

Odlično se slaže sa:

jagodama;

malinama;

borovnicama;

breskvama;

kajsijama.

Dobro rashlađen, lagan i pun mlečnog ukusa, koh je jedan od onih kolača koji dokazuju da za savršen letnji desert nisu potrebni skupi sastojci ni komplikovana priprema. Ponekad su upravo najjednostavniji recepti oni kojima se najradije vraćamo.