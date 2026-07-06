Među korisnicima je i Sanja Pavlović, koja je sa sinom Pavlom na rehabilitaciju došla preko Saveza.

- Banja je fenomenalna. Pavlu su terapije mnogo prijale, osoblje je izuzetno profesionalno, lekari divni, a usluga zaista vrhunska. Prezadovoljni smo boravkom i rezultatima, rekla je Sanja za RINU.

Savez za cerebralnu i dečju paralizu Beograda ove godine prvi put organizovao je inkluzivni kamp upravo u Gornjoj Trepči.

- Trepču smo odabrali jer naši članovi imaju izuzetno pozitivna iskustva sa rehabilitacijom u ovoj banji. Kamp finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a namenjen je mladima i odraslima sa invaliditetom od 15 do 35 godina. Osobama sa cerebralnom paralizom rehabilitacija je potrebna tokom čitavog života kako bi očuvale motoričke sposobnosti i kvalitet života, naglasili su iz Saveza.

Prema rečima stručnjaka, lekovita termomineralna voda i prirodni uslovi čine ovu banju jedinstvenom za rehabilitaciju neuroloških i reumatskih oboljenja.

- Voda obezbeđuje lakše izvođenje pokreta i smanjuje opterećenje zglobova, povećava se obim pokreta u zglobovima, povećava se kardiorespiratorna izdržljivost, a takođe i olakšano izvođenje pokreta u vodi ima značajan psihološki uticaj i utiče na motivaciju pacijenta, rekla je dr Jelena Ćurčić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ispred Atomske Banje Gornja Trepča ističu značaj njenih lekovitih voda.

- Ugostili smo i osobe obolele od cerebralne paralize preko Saveza za cerebralnu i dečju paralizu Srbije. Prvi utisci su da im voda izuzetno prija. Banja je indikovana za rehabilitaciju osoba sa cerebralnom paralizom, ali i za brojna druga neurološka i reumatska oboljenja. Počela je sezona i imamo sve više gostiju, kako komercijalnih, tako i onih koji dolaze preko udruženja i sindikata. Trudimo se da svakom gostu pristupimo individualno i prilagodimo se njegovim potrebama, istakao je Nenad Mladenović.

On dodaje da Gornja Trepča odavno nije samo lečilište.

- Sve je više ljudi koji dolaze preventivno, zbog odmora, prirode i bekstva od gradske vreve. Okruženi smo planinama Vujan i Bukovik, na idealnoj nadmorskoj visini od 460 metara. Sam boravak u banji predstavlja svojevrsnu terapiju, pa bi svako trebalo sebi da priušti makar nekoliko dana odmora u ovakvom okruženju, dodao je.