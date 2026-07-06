- Oblaci i sunce su se smenjivali, onda je odjednom samo počeo da duva jak vetar koji je kovitlao sve u krug. Tačno se videlo kako diže travu i prašinu, na svu sreću nije bio toliko jak da nosi stvari po dvorištu, rekao je za RINU Dragan iz Ljubića.

Inače, ovo nije prvi put da se takozvana pijavica javlja u Srbiji. Pre nekoliko godina izuzetno jaka pijavica pogodila je Dragačevo, i ostavila iza sebe pustoš.

Prema rečima meteorologa pijavica se pojavljuje kao posledica razlike u bliskom susretu dva pritiska, mešanja toplog i hladnog vazduha u atmosferi.

Događa se najčešće u gradonosno-kišnim oblacima u kojima dolazi do sudara struje toplog vazduha koji se penje i hladnog koji silazi, on počinje ubrzano da se vrti oko sebe, slično čigri, stvarajući izduženi levak.