Tokom osamdeset godina postojanja, Institut je stvorio 45 sorti voćaka, među kojima su najpoznatije „Čačanska rodna”, „Čačanska lepotica” i „Čačanska rana”, imena koja su odavno postala sinonim za kvalitet i jedan od najprepoznatljivijih srpskih brendova u svetu voćarske proizvodnje.

Na svečanosti su se okupili predstavnici ministarstava, lokalne samouprave, naučnih institucija, fakulteta, privrede i brojni voćari, kako bi odali priznanje generacijama stručnjaka koje su svojim radom gradile ugled Instituta.

Direktor Instituta za voćarstvo, dr Darko Jevremović, podsetio je da je ova naučna ustanova osnovana 1946. godine sa jasnim ciljem, da nauku približi proizvođačima i unapredi voćarsku proizvodnju.

„Kada kažemo Čačanska rana, Čačanska lepotica ili Čačanska rodna, mi ne govorimo samo o šljivama, govorimo o globalnom brendu koji je promenio arhitekturu domaćeg i svetskog voćarstva. Stvoriti jednu novu sortu zahteva najmanje 15 godina predanog rada, a naš Institut je do danas srpskom i svetskom voćarstvu podario 45 sorti različitih voćnih vrsta”, rekao je Jevremović.

On je naglasio da su desetine miliona sadnica čačanskih sorti zasađene širom Srbije, Evrope, ali i na drugim kontinentima, uključujući Australiju i Novi Zeland.

Govoreći o budućnosti, direktor je istakao da Institut ostaje okrenut razvoju sorti otpornih na klimatske promene, očuvanju genetskih resursa, unapređenju proizvodnje sadnog materijala, kao i primeni digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije u poljoprivredi.

„Naš cilj ostaje isti, da budemo siguran oslonac srpskom domaćinu, voćaru i državi. Tradicija nas obavezuje, ali nas još više podstiče da stvaramo budućnost”, poručio je Jevremović.

Svečana akademija bila je prilika da se oda priznanje svim generacijama istraživača, oplemenjivača, tehničara i radnika koji su svojim znanjem i predanošću doprineli da Institut za voćarstvo iz Čačka danas bude jedna od najuglednijih naučnih ustanova u oblasti voćarstva.

Jer iza svake „Čačanske rodne”, „Čačanske lepotice” i mnogih drugih sorti ne stoje samo godine naučnog rada, već vizija ljudi koji su dokazali da se znanjem, upornošću i ljubavlju prema voćarstvu stvaraju vrednosti koje traju generacijama.